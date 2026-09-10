Hablando después del partido, Canizares insistió en que el Atletico sigue bien posicionado para avanzar en Europa pese al revés inicial. Para el exguardameta, la recuperación individual de Alvarez pesó mucho más que el resultado final. El ex del Valencia elogió el impacto del delantero y destacó lo bien que volvió a entrar en el once inicial. Alvarez dio un gran pase a Marcos Llorente en el primer gol del Atletico, firmando su primera asistencia con el club antes de obligar a Alisson a hacer una gran parada.

"Creo que el Atletico Madrid puede remontar este resultado, ya que quedan muchos partidos en esta Champions League", afirmó Canizares. "Lo importante es que hemos visto el primer brote verde de la recuperación de Julian Alvarez.

"Primero, porque fue titular por primera vez. Segundo, porque rindió a un gran nivel. Su excelente pase a Marcos Llorente acabó en el primer gol y supuso su primera asistencia. También tuvo un disparo que Alisson paró de forma brillante, uno que perfectamente podría haber sido otro gol".