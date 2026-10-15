Ha vuelto: Mourinho se quita la máscara y declara la guerra al arbitraje

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, abandonó su enfoque calmado para entrar en un enfrentamiento abierto con el Comité Técnico de Árbitros, tras las polémicas decisiones arbitrales que ha sufrido su equipo en LaLiga.

El diario Sport señaló, en un informe, que la era de las declaraciones tranquilas en las comparecencias de Mourinho ante los medios de comunicación ha terminado.

El técnico portugués confirmó durante las últimas semanas su gran giro en las posturas, dejando claro que la imagen que mostró al asumir su cargo en su segunda etapa no era más que una apariencia externa.

Y después de convertirse en el portavoz del club, el entrenador del Real Madrid declaró la guerra al sistema arbitral y encendió la mecha del enfrentamiento durante sus últimas conferencias de prensa.

El técnico portugués dijo a finales de agosto: "Desde hace años, me he vuelto más tranquilo y más capaz de controlar mis emociones. He aprendido a manejar las situaciones difíciles o la frustración, y sé que estas cosas van a ocurrir".

Esta frase pareció ser un anuncio del cambio que se había producido en la personalidad de Mourinho desde su primera etapa con el Real Madrid.