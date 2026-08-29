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«¡Ha tardado una eternidad!» - Iraola, furioso, carga contra el cuarto árbitro por un error con el panel antes del penalti del Forest
Un error técnico desata la indignación en Anfield
El entrenador del Liverpool, Iraola, expresó su profunda frustración después de que se le impidiera hacer un triple cambio durante la segunda mitad del empate 2-2 del sábado en la Premier League contra el Nottingham Forest. Con el marcador empatado 1-1, el técnico vasco tenía la intención de dar entrada a Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas y Rio Ngumoha para refrescar a su equipo.
Sin embargo, a pesar de que el balón salió del campo en tres ocasiones distintas, el trío se vio obligado a esperar en la banda mientras el cuarto árbitro, Tim Robinson, lidiaba con un fallo del tablero electrónico. Para aumentar la creciente frustración del Liverpool, se permitió que el juego se reanudara rápidamente en la tercera interrupción, lo que llevó directamente al saque de banda desde el que el Forest ganó el penalti para volver a ponerse por delante.
- AFP
Un penalti polémico aumenta la frustración
La secuencia de acontecimientos que condujo al penalti no hizo más que aumentar la tensión en el banquillo del Liverpool. Cuando Williams se internó a la espalda de la defensa, la entrada deslizante de Alisson alcanzó al carrilero justo cuando este enviaba su disparo fuera de la portería. El árbitro Samuel Barrott señaló el punto de penalti, una decisión que Iraola cuestionó junto a sus quejas por el retraso administrativo.
Al hablar sobre el incidente con BBC Match of the Day, Iraola explicó su punto de vista sobre la falta y las circunstancias que la rodearon. "Con el penalti, la jugada ya ha terminado cuando se produce el contacto. Y no es un contacto agresivo", afirmó. "Pero más que por esto nos quejamos por los cambios. Tuvimos que esperar unos tres minutos. Estaba teniendo un problema con el panel, no sé si no funcionaba, pero desde luego queríamos hacer los cambios en las dos o tres interrupciones anteriores al gol. No fue solo por esa razón, pero todo ayuda".
Iraola exige respuestas mientras continúa el lento inicio del Liverpool
El Liverpool prolongó su dubitativo inicio de la nueva temporada, después de empatar también 2-2 a domicilio ante el Newcastle en la jornada inaugural. El resultado deja a Iraola buscando impulso, mientras sufre un frustrante comienzo de su etapa tras su nombramiento este verano como sucesor de Arne Slot.
El técnico español mostró aún más su enfado después del pitido final y señaló al equipo arbitral por su costoso retraso al hablar con TNT Sports: "Un cuarto árbitro profesional no puede tardar tres minutos. Ya le habíamos dado los cambios dos o tres minutos antes. Yo ya estaba enfadado porque en la interrupción anterior no pudimos hacer los cambios y luego, antes del saque de banda, pensé que podíamos hacerlo. No lo sé, tendrán que explicarlo. Pero ha tardado una eternidad".
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Los expertos opinan sobre el error oficial
El incidente provocó duras críticas del excapitán del Liverpool Steven Gerrard, que estaba trabajando como comentarista del partido. Aunque Gerrard consideró que el penalti en sí era una decisión justa, se mostró atónito por la falta de eficacia del equipo arbitral en la banda.
Gerrard dijo a TNT Sports: "Se puede entender la frustración. A día de hoy, con toda la tecnología, no se puede tardar tres minutos en hacer una triple sustitución. Pero creo que es un problema menor dentro del problema general, porque es un gol que se puede evitar".
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