«Ha sido un honor»: el campeón del mundo Marcos Llorente se retira del fútbol internacional con España a los 31 años

El centrocampista reconvertido en defensa ofreció un emotivo comunicado sobre su salida. Llorente dijo: "Después de pensarlo mucho tiempo, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que sigo siendo joven y de que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, todavía me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos de vosotros no lo entenderéis, y probablemente yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida".

Continuó aclarando que el resultado del torneo reciente no marcó su camino: "Independientemente de si hubiera ido al Mundial o no, o de si hubiéramos ganado o no, ya había tomado esta decisión. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas que he conocido durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo hayamos vivido momentos únicos e inolvidables. Guardaré todo lo que he vivido, pero sobre todo estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final para poner a España en lo más alto. Y lo consiguió. Ha sido un honor representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos".