¿Ha sido la maldición de Marruecos la causante de la ruina del fútbol senegalés?

El fútbol senegalés atraviesa un momento delicado tras la temprana eliminación de los Leones de la Teranga en la fase final del Mundial.

Comenzó con dos derrotas ante Francia y Noruega, luego venció a Irak y avanzó como uno de los mejores terceros.

En la ronda de 32, ante Bélgica, los compañeros de Sadio Mané se adelantaron 2-0 hasta el minuto 86, cuando comenzó la remontada europea, que acabó 3-2 en la prórroga.

La pronta eliminación desató la indignación popular y la Federación destituyó al seleccionador Pape Thiaw y a su cuerpo técnico.

La crisis se agravó cuando salieron a la luz varios escándalos.

La afición, que soñaba con un gran Mundial tras el buen rendimiento en la Copa Africana, culpa ahora a la “maldición de Marruecos” por la crisis.

Senegal ganó la final de la Copa Africana de Naciones 1-0 tras la prórroga, pero la CAF le retiró el título y se lo dio a Marruecos por el caos del partido.