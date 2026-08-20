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Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Ha sido increíble!»: una estrella del Newcastle hace una afirmación rotunda sobre el nuevo entrenador Matthias Jaissle

M. Jaissle
Newcastle
J. Murphy
Premier League

El extremo del Newcastle Jacob Murphy se ha sincerado sobre un periodo turbulento en el club, al tiempo que ha elogiado al nuevo entrenador Matthias Jaissle. El técnico alemán ha tenido un impacto inmediato en el campo de entrenamiento antes de su crucial estreno en la Premier League este fin de semana contra el Liverpool.

  • Un nuevo comienzo en Tyneside

    El extremo del Newcastle Murphy ha admitido que el club ha vivido más turbulencias de las deseadas en las últimas dos temporadas. Sin embargo, el jugador de 31 años se muestra increíblemente optimista de cara al futuro bajo las órdenes del nuevo entrenador Jaissle.

    Jaissle sucedió a Eddie Howe hace algo más de dos semanas y tiene la misión de guiar al Newcastle hacia una nueva era. El alemán está preparando actualmente a su plantilla para su primer partido de la Premier League al mando, con la visita del Liverpool a St James' Park este fin de semana. A pesar de una pretemporada con resultados dispares, el nuevo técnico ya ha causado una impresión enormemente positiva en el vestuario.

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    Recuperando la estabilidad con el nuevo entrenador

    En declaraciones al programa oficial del día de partido del Newcastle, Murphy reflexionó sobre las dificultades recientes mientras elogiaba la nueva dirección del equipo. El extremo está convencido de que la plantilla está preparada para asumir los métodos de Jaissle.

    «Ha habido más turbulencias de las que a cualquiera de nosotros nos habría gustado en las últimas dos temporadas, pero ahora se trata de recuperar la estabilidad y construir hacia un nuevo futuro, y un futuro mejor», explicó Murphy.

    «Ha sido increíble. Su atención al detalle es muy ilusionante. Tiene la filosofía, que ya está arraigada en el ADN del Newcastle, de la intensidad, y lo hemos visto.

    »[Hay] nuevos detalles que absorber y asimilar, pero todo el mundo lo está disfrutando mucho; ideas frescas, pequeños ajustes en algunas de las cosas que estamos haciendo. Eso realmente complementa esa mezcla que tenemos en la plantilla y, cuanto más trabajemos con él, más creo que las ideas se harán realidad».

  • Instrucciones claras y sin zonas grises

    Murphy destacó las nuevas ideas que está implantando el nuevo cuerpo técnico. Señaló que pequeños ajustes ya están complementando la mezcla existente dentro de la plantilla.

    «Hasta ahora, no puedo hablar mejor del entrenador principal y del personal de apoyo», añadió. «Tienen un temperamento maravilloso, son muy abiertos y honestos, muy accesibles y, de nuevo, han creado un gran entorno para aprender. Me ha impresionado mucho su manera de transmitir y sus instrucciones. Es claro, no hay zonas grises».

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    Preparándose para la prueba del Liverpool

    Con los preparativos de pretemporada llegando a su fin, Jaissle está ahora centrado en ultimar sus planes tácticos para su primer partido oficial de la Premier League como entrenador del Newcastle. El Newcastle afronta una dura prueba este fin de semana, ya que el Liverpool visita St James' Park para un duelo de alto nivel. Murphy y sus compañeros buscarán trasladar el buen trabajo realizado en los entrenamientos a una sólida actuación ante el Liverpool en el arranque de la nueva temporada.

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