En declaraciones al programa oficial del día de partido del Newcastle, Murphy reflexionó sobre las dificultades recientes mientras elogiaba la nueva dirección del equipo. El extremo está convencido de que la plantilla está preparada para asumir los métodos de Jaissle.

«Ha habido más turbulencias de las que a cualquiera de nosotros nos habría gustado en las últimas dos temporadas, pero ahora se trata de recuperar la estabilidad y construir hacia un nuevo futuro, y un futuro mejor», explicó Murphy.

«Ha sido increíble. Su atención al detalle es muy ilusionante. Tiene la filosofía, que ya está arraigada en el ADN del Newcastle, de la intensidad, y lo hemos visto.

»[Hay] nuevos detalles que absorber y asimilar, pero todo el mundo lo está disfrutando mucho; ideas frescas, pequeños ajustes en algunas de las cosas que estamos haciendo. Eso realmente complementa esa mezcla que tenemos en la plantilla y, cuanto más trabajemos con él, más creo que las ideas se harán realidad».