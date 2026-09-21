La selección de Arabia Saudí no necesitaba una nueva crisis antes de iniciar la búsqueda de un título del Golfo que se le resiste desde hace años, pero lo ocurrido en los últimos días ha hecho que Arabia Saudí entre en el torneo rodeada de preguntas que no tienen relación con lo que sucede dentro del terreno de juego.

Y en lugar de que la concentración estuviera puesta por completo en preparar a los jugadores y corregir los errores, la crisis de Musab Al Juwair y las declaraciones y críticas que la siguieron se convirtieron en el tema de conversación del ambiente deportivo horas antes del comienzo de la competición.

El problema aquí no reside en la decisión de excluir a Al Juwair en sí misma, pues la Federación Saudí anunció que el jugador fue apartado por motivos disciplinarios, mientras que Fahad Al Mufarrij aclaró que la infracción se repitió pese a la advertencia hecha al jugador en la primera ocasión, y que la decisión llegó para preservar el orden dentro de la concentración.

Pero la verdadera crisis comenzó cuando salieron a la luz detalles contradictorios, y luego Naif Hazazi, exjugador de la selección de Arabia Saudí, entró en escena para criticar la manera en que se gestionó el asunto, convirtiendo el caso de un solo jugador en un tema que eclipsa a toda la selección.

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