«Ha recargado las pilas»: el entrenador del Santos elogia a Neymar tras su triunfal regreso

Tras la reñida victoria, Cuca destacó el gran esfuerzo físico de su equipo. «Es un proceso natural que hemos desarrollado y, lógicamente, han jugado bien. Neymar dio lo mejor de sí, como decimos, y Gabigol [Barbosa] también. Hoy han hecho un gran partido. No he revisado sus estadísticas, pero seguro que ha sido uno de sus mejores encuentros del año en lo físico y lo competitivo. La idea es que Neymar siga jugando; no necesita completar los 90 minutos cada domingo y miércoles. Podemos gestionarlo para que esté fresco cada tres días».