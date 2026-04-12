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«Ha recargado las pilas»: el entrenador del Santos elogia a Neymar tras su triunfal regreso
Neymar, protagonista de la victoria del Santos
Neymar brilló en su regreso tras dos partidos de sanción y descanso. El Santos, con disciplina táctica, mantuvo la ventaja lograda por Moisés en la segunda parte. El ‘10’ marcó el ritmo, generó ocasiones y llevó a su equipo a una victoria clave en la liga.
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Cuca elogia la forma física de Neymar
Tras la reñida victoria, Cuca destacó el gran esfuerzo físico de su equipo. «Es un proceso natural que hemos desarrollado y, lógicamente, han jugado bien. Neymar dio lo mejor de sí, como decimos, y Gabigol [Barbosa] también. Hoy han hecho un gran partido. No he revisado sus estadísticas, pero seguro que ha sido uno de sus mejores encuentros del año en lo físico y lo competitivo. La idea es que Neymar siga jugando; no necesita completar los 90 minutos cada domingo y miércoles. Podemos gestionarlo para que esté fresco cada tres días».
Análisis de las estadísticas de partido de Neymar
Las estadísticas muestran la gran influencia de Neymar durante los 90 minutos: 77 toques, 32 pases completados de 44 intentos, dos pases clave y cinco pases largos exitosos. Aunque no marcó (0,26 goles esperados en cinco disparos), su ritmo de trabajo fue intenso. Ganó 14 duelos en el suelo y recuperó el balón en tres ocasiones, confirmando su gran condición física y espíritu competitivo.
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Las aspiraciones para el Mundial de 2026
El delantero de 34 años quiere liderar a Brasil en el Mundial 2026. El seleccionador Carlo Ancelotti exige que esté en óptima forma para ser convocado. A dos meses del torneo, Neymar confía en que su última actuación le abra las puertas.