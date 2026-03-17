¿Ha perdido Pep Guardiola su toque mágico? Las confusas alineaciones del entrenador dejan al Manchester City ante una dura batalla para mantener vivas sus opciones esta temporada

A pesar de haber ganado tres Ligas de Campeones y 12 títulos de liga a lo largo de sus etapas en España, Alemania e Inglaterra, además de innumerables trofeos, Guardiola se ha visto acosado por su reputación de darle demasiadas vueltas a los partidos importantes, sobre todo en Europa. Es una reputación que él detesta, y la semana pasada mismo habló de haber sido «masacrado» por sus decisiones.

Y, sin embargo, hay un amplio historial que lo respalda, como alinear un cuarteto ofensivo con el Bayern de Múnich contra el Madrid en 2014, dar la titularidad al inexperto Eric García en una defensa de tres contra el Lyon en 2020 o alinear a Ilkay Gündogan como mediocampista defensivo en la final de la Liga de Campeones de 2021 contra el Chelsea.

Para alivio de los aficionados del City, las sorprendentes alineaciones de Guardiola parecían haber dejado de ser una gran preocupación. Sus elecciones de equipo fueron bastante consistentes en el camino hacia el primer y único triunfo del City en la Liga de Campeones en 2023, funcionando a las mil maravillas al superar al Madrid y al Bayern antes de abrirse paso frente al Inter en la final.