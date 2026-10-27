¿Ha perdido la historia de Messi su impacto? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados

Uno de los recuerdos más controvertidos del premio se remonta al año 2010, cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro tras un año en el que España se coronó campeona del Mundial en Sudáfrica. Andrés Iniesta, autor del gol de la victoria en la final ante los Países Bajos, quedó segundo, mientras que Xavi Hernández fue tercero.

A Messi no le faltaban argumentos para ganar el premio, pues era una de las grandes estrellas del mundo, pero el resultado planteó más preguntas sobre la justicia de la votación —antes de que se adoptaran los criterios actuales— y sobre cómo debería equilibrarse la superioridad individual de un jugador con un logro colectivo histórico.

La polémica no se quedó en un mero debate entre aficionados. En abril de 2018, Pascal Ferré, por entonces redactor jefe de la revista «France Football», publicó un artículo de homenaje a Iniesta en el que se disculpaba por no haberle concedido el Balón de Oro a lo largo de su carrera.

Escribió: «Perdónanos, Andrés», calificando su ausencia de la lista de ganadores como una de las más dolorosas, y hablando de lo que denominó una «anomalía democrática» que esperaba que Iniesta pudiera corregir con una actuación excepcional en el Mundial de Rusia.

Ferré se refería a un jugador que terminó la carrera de 2010 como subcampeón detrás de Messi, y que luego quedó tercero en 2012 —por detrás de Messi y Ronaldo— pese a haber ganado con España la Eurocopa y haber sido elegido mejor jugador de aquella Eurocopa.

Y si la propia «France Football» habló de una «anomalía democrática» en el caso de Iniesta, el público tiene derecho a preguntarse: ¿fueron suficientes las reformas posteriores para evitar que se repitiera la misma sensación, o el mismo error, aunque cambiaran los nombres y las circunstancias?