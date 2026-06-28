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¿Ha perdido Inglaterra a otro lateral? Thomas Tuchel ofrece información actualizada sobre Jarrell Quansah tras las lesiones de Tino Livramento y Reece James
Quansah, la última víctima de la maldición de las lesiones
La defensa de los Tres Leones se debilita de cara a los dieciseisavos. El exdefensa del Liverpool Quansah, titular ante Panamá en el lateral derecho, tuvo que retirarse cojeando en la segunda parte del último partido del Grupo L en el MetLife Stadium. El joven mostró evidente malestar al salir, lo que agrava los problemas de Tuchel en el lateral derecho.
Es el tercer lateral derecho que se lesiona desde la llegada a Estados Unidos, tras Tino Livramento y Reece James. Aunque cojeó en el partido, más tarde caminaba con normalidad al subir al autobús.
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Tuchel da a conocer las últimas noticias sobre Quansah
Tras la victoria por 2-0, Tuchel declaró: «Es un esguince de tobillo típico, le duele, pero ya lo ha tenido antes y en unos días estará bien. Tiene la pierna en alto con hielo». Al ser preguntado por la crisis de lesiones en el lateral, añadió: «Es natural; otra lesión en esa posición. La competencia será dura para Reece James y para Jarrell Quansah, pero nuestro trabajo es encontrar soluciones y lo haremos».
La lesión de Quansah complica aún más los planes, pues había sido reubicado como lateral derecho tras la convocatoria de Trevoh Chalobah.
La carrera por la recuperación física de James
Aunque la atención está en la recuperación de Quansah, el estado físico de James sigue siendo una preocupación en la concentración. El capitán del Chelsea se quedó en Kansas City para seguir un programa de rehabilitación individual. Tuchel defendió su decisión de incluirlo en la lista de 26, pese a sus conocidos problemas físicos.
«Nadie podía preverlo», insistió Tuchel al ser preguntado por la apuesta que suponía la forma física de James. «Reece estaba en buena forma y se sentía muy bien, así que ha sido un poco de mala suerte, pero Ezri Konsa ha jugado en esa posición para nosotros a un gran nivel. Seguimos sin tener ningún problema». El seleccionador se mantiene optimista sobre la posibilidad de que James intervenga en las últimas fases del torneo, siempre que Inglaterra supere la primera eliminatoria en Atlanta.
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En busca de soluciones en la ronda de 32
Con Quansah y James lesionados, Djed Spence se perfila como el lateral derecho de Inglaterra. Ya jugó los tres partidos de la fase de grupos y mostró la versatilidad que Tuchel valora. Como también puede actuar en la izquierda, el técnico podría probar otras opciones con Chalobah o Konsa.
Pese a la lista de lesionados y al susto con Declan Rice, el ambiente en la concentración inglesa se mantiene sereno. Tras ganar el Grupo L, su próximo rival será la República Democrática del Congo. La capacidad de Tuchel para encontrar soluciones en una defensa mermada será la prueba definitiva de las credenciales de Inglaterra, que sueña con la gloria mundialista en Estados Unidos.