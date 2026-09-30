Inglaterra logró una crucial victoria por 2-0 ante la República Checa en su campaña de la Liga de Naciones. El equipo de Tuchel tomó el control del partido desde el principio, rehaciéndose de su reciente derrota ante España. Su tarea se vio considerablemente facilitada cuando Pavel Sulc vio la roja directa a los 25 minutos por una entrada temeraria sobre Elliot Anderson.

A pesar de contar con una clara superioridad numérica, Inglaterra tuvo dificultades al principio para desarmar a una defensa checa resistente y muy bien organizada. El avance decisivo llegó por fin dos minutos después del inicio de la segunda parte. Nació de un momento de visión de clase mundial de un jugador al que le ha resultado increíblemente difícil tener oportunidades internacionales bajo el régimen actual.