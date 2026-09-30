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FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Yosua Arya
Traducido por

«Ha pasado mucho tiempo»: Trent Alexander-Arnold lanza un mensaje claro a Thomas Tuchel tras poner fin a su exilio de dos años con Inglaterra

T. Alexander-Arnold
Inglaterra
Chequia vs Inglaterra
UEFA Nations League A

Trent Alexander-Arnold dio una asistencia espectacular para ayudar a Inglaterra a lograr una victoria vital en la Liga de Naciones ante la República Checa. Después de haber tenido pocas oportunidades con Thomas Tuchel, el defensa del Real Madrid por fin dejó su huella cuando Inglaterra más lo necesitaba.

  • Inglaterra se rehace en Praga

    Inglaterra logró una crucial victoria por 2-0 ante la República Checa en su campaña de la Liga de Naciones. El equipo de Tuchel tomó el control del partido desde el principio, rehaciéndose de su reciente derrota ante España. Su tarea se vio considerablemente facilitada cuando Pavel Sulc vio la roja directa a los 25 minutos por una entrada temeraria sobre Elliot Anderson.

    A pesar de contar con una clara superioridad numérica, Inglaterra tuvo dificultades al principio para desarmar a una defensa checa resistente y muy bien organizada. El avance decisivo llegó por fin dos minutos después del inicio de la segunda parte. Nació de un momento de visión de clase mundial de un jugador al que le ha resultado increíblemente difícil tener oportunidades internacionales bajo el régimen actual.

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    Alexander-Arnold aprovecha una oportunidad poco habitual

    Después de haber quedado en gran medida relegado, Alexander-Arnold por fin fue titular por primera vez con Tuchel. El defensa del Real Madrid justificó plenamente la sorprendente elección de su seleccionador con una espectacular aportación en ataque. Tras una carrera de 64 metros, recuperó la posesión y puso un magnífico centro con la derecha que permitió a Anthony Gordon marcar.

    Tras el pitido final, el jugador de 27 años expresó su enorme satisfacción por haber tenido un impacto tan decisivo en su regreso a la escena internacional.

    «Fue increíble», declaró Alexander-Arnold, en palabras recogidas por BBC. «Siempre es un honor representar a mi país; ha pasado mucho tiempo, pero siempre he creído que puedo jugar con Inglaterra».

  • Ganarse la confianza del entrenador

    La relación entre Tuchel y Alexander-Arnold ha sido un tema constante en torno a la selección nacional. Esta situación acaparó mucha atención cuando el defensa se quedó completamente fuera de la convocatoria para el Mundial el verano pasado. El técnico alemán ya había probado con ocho opciones distintas en el lateral derecho, por lo que su repentina vuelta a llamar al lateral fue un giro inesperado.

    El defensa añadió: «Esa confianza siempre ha estado ahí y se trataba de demostrarlo a nivel de club. El entrenador me dio una oportunidad, y ahora espero que esté contento con cómo jugué».

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

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