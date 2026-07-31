La historia del Milan llora el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, como su camiseta número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del camino de todo el club. Las condolencias que el AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado del Milan se dedica a sí mismo en una hora tan dura.