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Franco BaresiGetty Images

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Ha muerto Franco Baresi, leyenda y bandera del Milan

Serie A
AC Milán
F. Baresi

El Milan llora a Franco Baresi. El emblema y leyenda del AC Milan, uno de los defensas más fuertes de la historia, falleció a los 66 años.

  • EL DOLOR DEL MILAN

    La historia del Milan llora el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, como su camiseta número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del camino de todo el club. Las condolencias que el AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado del Milan se dedica a sí mismo en una hora tan dura.

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