«¿Ha merecido la pena?» ¿Un mensaje oculto de Said El Mala tras la debacle de la selección alemana en el Mundial?

Muchos vieron la publicación como un mensaje a Nagelsmann, quien, pese a las buenas actuaciones de El Mala con el Effzeh la temporada pasada, no lo convocó para el Mundial en EE. UU., Canadá y México.

El seleccionador alemán justificó su decisión alegando que el jugador de 19 años no había tenido suficientes minutos con el exentrenador del Colonia, Lukas Kwasniok, y que mostraba una actitud defensiva poco marcada. «No es lo mismo estar en el Bayern que en el Colonia. Necesita más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann a principios de marzo.

Tras la lesión de Lennart Karl, del Bayern, muchos esperaban su llamada, pero el seleccionador lo ignoró y citó a Assan Ouedraogo, del Leipzig.

Poco después, el jugador del Colonia eliminó la leyenda original para evitar más polémica.