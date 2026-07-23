«Ha madurado mucho»: Lamine Yamal hizo un «trabajo maravilloso» con la selección española en el Mundial 2026, insiste Luis de la Fuente

Yamal llegó al Mundial 2026 como uno de los adolescentes más comentados del fútbol mundial y cumplió las expectativas bajo la dirección de De la Fuente, pese a recuperarse aún de una lesión. El seleccionador español destacó su adaptación al torneo y subrayó que su madurez mental fue tan importante como su brillantez técnica.

«Lamine es un futbolista que ha vivido una experiencia extraordinaria y ha cuajado una actuación fantástica», señaló De la Fuente con orgullo en declaraciones a *Marca*. «Ha madurado mucho, ha trabajado muy duro por el equipo y ha sabido anteponer el bien común a la gloria individual».