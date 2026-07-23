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«Ha madurado mucho»: Lamine Yamal hizo un «trabajo maravilloso» con la selección española en el Mundial 2026, insiste Luis de la Fuente
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Reflexiones sobre la evolución y el impacto de Yamal
Yamal llegó al Mundial 2026 como uno de los adolescentes más comentados del fútbol mundial y cumplió las expectativas bajo la dirección de De la Fuente, pese a recuperarse aún de una lesión. El seleccionador español destacó su adaptación al torneo y subrayó que su madurez mental fue tan importante como su brillantez técnica.
«Lamine es un futbolista que ha vivido una experiencia extraordinaria y ha cuajado una actuación fantástica», señaló De la Fuente con orgullo en declaraciones a *Marca*. «Ha madurado mucho, ha trabajado muy duro por el equipo y ha sabido anteponer el bien común a la gloria individual».
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De la Fuente antepone la humanidad al estrellato individual
Yamal solo marcó un gol en el torneo, pero De la Fuente se mostró muy satisfecho con su aportación general y añadió: «Es un gran futbolista, muy joven, que aún está en fase de desarrollo, pero esto le hará mejorar en el futuro. Su desarrollo ha sido planificado. Venía de un periodo de inactividad y ha hecho un trabajo magnífico».
El seleccionador recordó que el concepto de «La Familia», forjado durante la Eurocopa, sigue impulsando su racha en el Mundial. «Más allá del talento, destaco la calidad humana: un grupo generoso y solidario que se midió a las mejores selecciones y demostró ser el mejor equipo del mundo», concluyó.
Los 26 espartanos: neutralizando a los personajes más destacados del juego
Para explicar la sólida defensa que neutralizó a las estrellas de Francia, con Kylian Mbappé, y de Argentina, con Lionel Messi, en las eliminatorias, De la Fuente recordó un paralelismo histórico. El técnico defendió con orgullo su filosofía de «el equipo ante todo» frente al modelo individualista de sus rivales.
«Nos enfrentamos a la Portugal de Cristiano y a la Francia de Mbappé, y luego a la Argentina de Messi, pero ellos se midieron a una selección de 26», afirmó con vehemencia. «Recordando aquella famosa frase de los 300 espartanos… pues bien, nosotros somos los 26 españoles». Ese bloque unido limitó a la delantera argentina a solo dos disparos en 120 minutos de final.
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«Lo mejor está por llegar»
Al preguntársele por las últimas 96 horas como campeón del mundo, De la Fuente respondió: «Siento emoción y orgullo, y percibo el cariño y la alegría de un país unido en una causa común. Eso te hace sentir muy realizado y satisfecho».
Al ser preguntado sobre si esta selección española ya ha alcanzado su techo tras cautivar al mundo, el seleccionador respondió: «En absoluto. Soy muy exigente; soy muy competitivo. Creo que siempre se puede mejorar; lo trabajamos cada día en los entrenamientos. La mejor versión de este equipo aún está por verse: lo mejor está por llegar».
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