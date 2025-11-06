'Ha llegado el momento de parar' - Santiago Giménez habla sobre su lesión y se prepara para estar un tiempo fuera del Milan

Santiago Giménez rompió su silencio y reveló en redes sociales que ha estado lidiando con un problema en el tobillo durante semanas, una situación que finalmente lo ha obligado a quedarse fuera de acción. El delantero mexicano, que fue retirado durante la segunda mitad del partido contra el Atalanta y se perdió el choque del fin de semana pasado frente a la Roma, admitió que la lesión ha afectado significativamente su rendimiento reciente. Giménez confirmó que ahora se tomará un tiempo para someterse a tratamiento, aunque no especificó un plazo para su regreso.

Desde su llegada al AC Milan procedente del Feyenoord en enero de este año, Giménez no ha tenido un inicio ideal en San Siro. Ha marcado solo siete goles en 30 partidos, y esta temporada apenas ha convertido uno en 11 encuentros en todas las competiciones. A pesar de su baja efectividad frente al arco, el entrenador Massimiliano Allegri ha continuado defendiendo al atacante. "Santiago es una pieza fundamental de este equipo", dijo Allegri tras el partido contra la Juventus en septiembre. "Nos da estructura: la forma en que conecta el juego, retiene el balón y presiona desde el frente es vital. Los goles llegarán, pero lo que aporta va mucho más allá de las estadísticas".

El técnico agregó: "Giménez jugó muy bien hoy. Trabajó duro, creó espacios e incluso provocó un penal. Lo saqué pensando que [Rafael] Leao podría darnos una chispa diferente, pero Santi no merecía salir."

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎