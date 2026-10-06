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«Ha llegado el momento»: Lionel Messi dedica una emotiva despedida mientras la leyenda de Argentina se prepara para su última aparición
Una despedida emotiva para la afición de Argentina
El panorama del fútbol internacional está a punto de sufrir un cambio sísmico, ya que Lionel Messi se prepara para poner fin a su extraordinaria carrera con Argentina. Antes de un último partido de exhibición contra Benín en Buenos Aires, el icono de 39 años recurrió a las redes sociales y a los canales oficiales para dirigirse a un país que lo ha venerado durante más de dos décadas.
La estrella del Inter Miami expresó una sensación de plenitud y cierre, reconociendo que su etapa representando a la vigente campeona del mundo ha llegado a su conclusión natural en el histórico estadio Monumental.
El veterano delantero eligió cuidadosamente sus palabras para reflejar la profundidad de su vínculo con el público argentino. "Ha llegado el momento. Me voy en paz, lo di todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida", declaró Messi en un mensaje a sus aficionados a través de Adidas Football. Luego continuó expresando su gratitud por el apoyo inquebrantable que recibió a lo largo de su trayectoria: "Gracias por quererme tanto. Siempre os llevaré conmigo".
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El fin de la era dorada de Messi
La marcha de Messi marca el final de quizá la era más celebrada de la historia de la nación sudamericana. Tras años de desengaños y ocasiones perdidas, el diminuto mediapunta aseguró por fin su legado al levantar la Copa América en 2021 y 2024, y la Copa Mundial de la FIFA en 2022.
Mientras se prepara para un último paseo por el túnel con las famosas franjas azules y blancas, la magnitud del momento ha calado hondo entre los aficionados de todo el mundo. Se espera un lleno absoluto, en lo que será una gran celebración de un jugador que ha redefinido este deporte.
Scaloni rinde homenaje a un legado irreemplazable
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, que ha dirigido el periodo más exitoso de la carrera internacional de Messi, no escatimó en elogios hacia el capitán saliente. Scaloni subrayó que, aunque el equipo tendrá que seguir adelante con el tiempo, el vacío que dejará el número 10 será imposible de llenar con un solo jugador.
Al hablar con la prensa sobre la carga emocional del partido contra Benín, Scaloni reflexionó sobre lo que ha supuesto trabajar junto al mejor de todos los tiempos. «Messi deja algo inigualable», explicó el técnico. «Tenemos que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo en el campo es única. Nunca he visto a nadie transmitir lo que él transmite en un campo de fútbol, y eso es lo que vamos a echar de menos. Ahora solo queda la nostalgia porque ya no estará. Es un ejemplo increíble».
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Dominio estadístico y una carrera de récords
Las cifras de la carrera internacional de Messi son tan descomunales como sus actuaciones sobre el césped. Según la Asociación del Fútbol Argentino, el delantero ha disputado 207 partidos con la absoluta de cara a su partido de despedida, en los que ha marcado un récord de 125 goles con su selección. El duelo ante Benín supondrá su internacionalidad número 208, ampliando su ventaja como el jugador con más partidos en la historia de Argentina.
Su registro goleador es igualmente inalcanzable, situándolo muy por delante de leyendas anteriores como Gabriel Batistuta y Diego Maradona en la clasificación histórica. Más allá de los goles, aportó la chispa creativa que impulsó al equipo en múltiples grandes torneos a lo largo de tres décadas diferentes.
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