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«Ha llegado el día»: Mohamed Salah confirma que DEJARÁ el Liverpool al final de esta temporada tras publicar un impactante vídeo de despedida
Salah publica un vídeo sorpresa
A pesar de haber firmado el año pasado un nuevo contrato que le vincula al club hasta 2027, los rumores sobre el futuro de Salah han estado circulando durante toda la temporada, en medio de las dificultades que tanto él como los Reds han atravesado desde que ganaron el título de la Premier League. A principios de la temporada estalló una disputa pública entre el jugador de 33 años y el entrenador Arne Slot, en la que el egipcio afirmó sentirse «tirado bajo el autobús» por el club. Ahora, con la campaña de los Reds aún en crisis, Salah ha publicado un vídeo en el que confirma que, tras años de actuaciones que han batido récords, trofeos y tras haberse consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, su legendaria carrera en Anfield está llegando a su fin.
Salah confirma su marcha este verano
«Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada», comenzó diciendo.
«Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente llegarían a formar parte de mi vida.
«El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».
El Liverpool se pronuncia sobre el comunicado de la estrella egipcia
Poco después de que se publicara el vídeo de Salah, el Liverpool emitió un comunicado en el que se podía leer: «Mohamed Salah pondrá fin a su ilustre carrera en el Liverpool FC al término de la temporada 2025-26.
El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un extraordinario capítulo de nueve años en Anfield.
«Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a la afición lo antes posible para ofrecer transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que siente por ellos».
El comunicado concluía: «Aún quedan muchos partidos por disputar esta temporada, por lo que Salah está totalmente centrado en intentar lograr el mejor resultado posible para el Liverpool al final de la campaña y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante, cuando se despida de Anfield».
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¿Cuál será el próximo destino de Salah?
Salah, que fichó por el Liverpool procedente de la Roma en el verano de 2017, lleva tiempo siendo relacionado con clubes de la Liga Profesional de Arabia Saudí, y los responsables de la competición no han ocultado su deseo de atraerlo a Oriente Medio. Recientemente se ha informado de que ya ha mantenido conversaciones sobre un posible fichaje por el Al-Ittihad. Sin embargo, la MLS también se ha perfilado como un posible destino para el emblemático delantero.
Aunque las esperanzas del Liverpool de revalidar el título se han esfumado, Salah aún podría añadir a su palmarés con el Liverpool las copas de la FA y la Liga de Campeones, que ya incluye dos títulos de la Premier League, una FA Cup y un título europeo.