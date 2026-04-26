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¿Ha jugado Mohamed Salah su último partido con el Liverpool? El director de la selección egipcia informa sobre su lesión, mientras el delantero, autor de 257 goles, se prepara para salir al mercado de fichajes
El seleccionador de Egipto confirma lo peor para Salah
Mohamed Salah sufrió una grave lesión en el isquiotibial durante la victoria 3-1 del Liverpool ante el Crystal Palace. El director de la selección egipcia, Ibrahim Hassan, confirmó que el jugador de 33 años necesitará cuatro semanas de recuperación, lo que le excluye de los últimos partidos de la temporada. En declaraciones a Reuters, citadas por Al Jazeera, Hassan fue claro: «Tiene una rotura en el tendón de la corva y necesitará cuatro semanas de tratamiento». Con la temporada cerca de concluir, esta baja de un mes confirma que el talismán egipcio se perderá los últimos partidos del Liverpool antes de que expire su contrato en junio.
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Arne Slot comenta la «historia de la temporada»
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reconoció su frustración tras el partido y afirmó que perder a una figura tan relevante es un golpe duro para el equipo en la recta final de la temporada. El técnico holandés destacó el carácter de Salah y admitió que su insistencia en retirarse de inmediato del campo indicaba la gravedad de la lesión.
«Otra victoria y otra lesión», declaró Slot a la BBC. «Es la historia de nuestra temporada. Es pronto para saberlo, pero todos conocemos a Mo y lo difícil que le resulta salir del campo. Que Mo [Salah] se retire dice mucho, pero tendremos que esperar para conocer la gravedad».
Una despedida agridulce de Anfield
La lesión pone un emotivo y repentino fin a una de las etapas más exitosas de un jugador en la historia del Liverpool. Salah, autor de 257 goles con el club, aplaudió a la afición de Anfield mientras se retiraba cojeando en el minuto 60 del partido del sábado. Tras anunciar su marcha tras nueve años de títulos, todo indica que los aficionados ya no le verán jugar de nuevo con el club. En lugar de despedirse con goles, se espera que su adiós se reduzca a un discurso a los aficionados tras el último partido, cerrando una etapa que lo sitúa como el tercer máximo goleador de la historia del club.
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La atención se centra ahora en el Mundial de 2026
Su lesión le margina de los próximos duelos clave: la visita al Manchester United el 3 de mayo y el cierre en casa ante el Brentford el 24. Aunque su etapa en el Liverpool pueda haber terminado, hay optimismo sobre su recuperación para la selección. Ibrahim Hassan tranquilizó a los aficionados asegurando que el delantero llegará en forma al Mundial 2026 en Norteamérica, donde Egipto enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G. El torneo arranca el 11 de junio, lo que le brinda al «Rey de Egipto» tiempo suficiente para recuperarse.