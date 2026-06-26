Reif criticó la actitud del jugador estrella del Bayern en los duelos ante los valientes ecuatorianos, que con esta victoria se aseguraron el tercer puesto del grupo y avanzaron a dieciseisavos. Alemania ya tenía el liderato del Grupo E, pero la forma en que se desarrolló el partido causó consternación entre los expertos. En «Reif ist Live» de bild.de, el comentarista de 76 años se centró en Jamal Musiala: «Ayer jugó como un niño. Ecuador entra en cada duelo; es su estilo, ¡y no sorprende a nadie!».
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«¡Ha jugado al fútbol infantil!» Fuertes críticas a Jamal Musiala por su actuación en el Mundial contra Ecuador
Reif calificó de «fracaso total» la actuación de la estrella del Bayern (nota de SPOX: 4,5), que, tras su larga lesión, sigue luchando por recuperar la soltura de antaño. Según él, el jugador no fue capaz en ningún momento de imponerse ante los sudamericanos, muy fuertes físicamente. «Musiala ayer no estuvo a la altura», afirmó Reif.
Su falta de robustez física fue decisiva, por lo que Reif sentenció: «Ayer no le dejaron jugar».
«Nos han arrollado en los duelos»: Jürgen Klopp critica la estrategia de las estrellas de la selección alemana
Marcel Reif no fue el único que criticó la falta de mentalidad y dureza de la selección alemana. Jürgen Klopp coincidió y lamentó la escasa disposición física de los jugadores: «Ahora debemos acelerar. Hay que igualar su intensidad. Nos han devorado en los duelos», dijo en MagentaTV.
La falta de resistencia en el centro del campo se extendía a todo el equipo. Reif destacó que los jugadores de Ecuador actuaron con contundencia: «Su estilo es el siguiente: se meten en cada duelo y no dudan en dar un empujón con el hombro». Y añadió: «El único que respondió de verdad fue Tah, en la jugada en la que, creo, envió a Valencia a su propio banquillo porque este quería forcejear y empujarlo. Ahí Tah le enseñó cómo se hace. Eso forma parte del juego».
La selección alemana probablemente se enfrente a Paraguay en dieciseisavos.
Aunque la derrota no tiene relevancia deportiva, crece la preocupación por la forma de Alemania. El seleccionador, Julian Nagelsmann, debe equilibrar técnica e intensidad para los dieciseisavos del lunes en Foxborough y, además, aclarar si restó importancia al partido para proteger a sus jugadores.
Jugadores como Deniz Undav («Tenía la sensación de que ellos querían más que nosotros») y el capitán Joshua Kimmich analizaron el partido con autocrítica, mientras que Nagelsmann se mostró irritado en MagentaTV con los expertos Jürgen Klopp, Mats Hummels y Johannes B. Kerner al hablar de falta de voluntad: «Dejad de decir tonterías», respondió.
Marcel Reif advierte que otros rivales podrían copiar el modelo de Ecuador y frenar el juego alemán. Si creativos como Musiala o Wirtz no logran superar la presión física, el riesgo de una eliminación temprana crece.
La selección debe entender que, en un torneo así, el «fútbol bonito» no basta para vencer a la élite.
Todo indica que el rival será Paraguay el lunes a las 22:30, aunque hasta el domingo podría variar.