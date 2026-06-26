«¡Ha jugado al fútbol infantil!» Fuertes críticas a Jamal Musiala por su actuación en el Mundial contra Ecuador

Aunque la derrota no tiene relevancia deportiva, crece la preocupación por la forma de Alemania. El seleccionador, Julian Nagelsmann, debe equilibrar técnica e intensidad para los dieciseisavos del lunes en Foxborough y, además, aclarar si restó importancia al partido para proteger a sus jugadores.

Jugadores como Deniz Undav («Tenía la sensación de que ellos querían más que nosotros») y el capitán Joshua Kimmich analizaron el partido con autocrítica, mientras que Nagelsmann se mostró irritado en MagentaTV con los expertos Jürgen Klopp, Mats Hummels y Johannes B. Kerner al hablar de falta de voluntad: «Dejad de decir tonterías», respondió.

Marcel Reif advierte que otros rivales podrían copiar el modelo de Ecuador y frenar el juego alemán. Si creativos como Musiala o Wirtz no logran superar la presión física, el riesgo de una eliminación temprana crece.

La selección debe entender que, en un torneo así, el «fútbol bonito» no basta para vencer a la élite.

Todo indica que el rival será Paraguay el lunes a las 22:30, aunque hasta el domingo podría variar.