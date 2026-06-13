Según el podcast deBild «Bayern Insider», los responsables del campeón alemán daban por hecho que el delantero inglés se incorporaría para la nueva temporada.
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¿Ha incumplido su palabra? El FC Bayern de Múnich está decepcionado con el exjugador que deseaba tras el fracaso del fichaje
Varios medios coinciden en que el Bayern ya tenía acuerdo con el jugador, pero Gordon cambió de idea y escogió al Barça. El plan inicial era presionar al Newcastle para que bajara la cláusula de rescisión.
El Bayern no quería pagar más de 60 millones por el versátil delantero, previsto como suplente de Harry Kane y Luis Díaz, pero el Barça puso sobre la mesa los 80 millones que exigía el Newcastle y frustró sus planes.
En su presentación, Gordon sentenció con un español fluido: fichar por el Barça era su sueño. Así, el Bayern, actual campeón de Liga y Copa, debió buscar otras opciones y ya encontró a su nuevo delantero.
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FC Bayern: se espera la llegada de Saibari y Brown
El elegido es Ismael Saibari, del PSV Eindhoven. Ya hay acuerdo con el marroquí, aunque restan detalles del traspaso. Ambas partes están cerca de un acuerdo sobre el reparto entre coste fijo y variables. El paquete total rondaría entre 50 y 60 millones de euros, lo que haría de Saibari la venta más cara de la historia del club de la Eredivisie.
Al igual que Gordon, su versatilidad le permite jugar en las bandas, en el centro o detrás de los delanteros. Además, el Bayern está a punto de fichar a Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort.
Temporada 2025/26: comparación de las estadísticas de Anthony Gordon e Isamel Saibari
Estadísticas Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Partidos 46 37 Goles 17 19 Asistencias 5 9