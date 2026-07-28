El libro del Mundial 2026 está casi cerrado. Sí, el torneo terminó hace más de una semana, pero todavía sigue de algún modo presente. Eso es lo que hacen los Mundiales: permanecen en la memoria, necesitan un poco de tiempo para digerirse del todo. Esto es especialmente cierto en una edición de 48 selecciones, en la que las historias tardan un tiempo en asentarse.

Por supuesto, la gran historia de este Mundial fue todo lo relacionado con su carácter estadounidense. Ya fuera por la logística, las entradas o incluso la política, había muchas dudas sobre si un torneo con sede en Estados Unidos realmente funcionaría. Y Jenny Taft, que lo cubrió todo en gran profundidad para FOX, asegura que no fue otra cosa que un éxito.

"He cubierto seis Mundiales, lo cual es una locura y un honor en todos los sentidos. Fue diferente en Estados Unidos. Y aunque Rusia tuvo algunos momentos destacados y Qatar también los tuvo, un lugar del que realmente no sabía qué esperar, tenerlo aquí en Estados Unidos fue increíble y mejor de lo que podría haber imaginado", cuenta a GOAL.

Taft estuvo allí de una forma en la que pocos más lo estuvieron. La periodista estadounidense siguió a la selección masculina de Estados Unidos muy de cerca durante su recorrido y fue una voz constante narrando los altibajos del equipo.

"Pensé que el equipo era un grupo muy unido. La parte más dura de cualquier Mundial es que puede terminar para todos salvo para España. Y así que, cuando [la selección masculina de Estados Unidos] perdió y todo terminó abruptamente, fue muy triste por el viaje tan especial que este grupo había vivido. Se acaba de una forma muy repentina. El cuerpo técnico estaba muy unido. Tenían una cultura", añade Taft.

Y cuando Bélgica las eliminó, puso el foco en otro lugar. Taft cubrió a la selección francesa y también estuvo allí aportando su visión durante la propia final.

"Tengo una pequeña relación con ellos desde 2018. Así que fue bonito volver a verles y sentir que realmente también confiaban en mí como periodista para estar cerca de su equipo", dice sobre su cobertura de Francia.

Para Taft, por tanto, fue un verano maravilloso, tanto como periodista como aficionada al fútbol. Y habló de todo ello en la última edición de Mic'd Up, una sección habitual en la que GOAL recurre a la perspectiva de analistas, narradores y otros comentaristas sobre el estado del fútbol en Estados Unidos y en el resto del mundo.

NOTA: Esta entrevista ha sido ligeramente editada por motivos de brevedad y claridad.