Luto en el fútbol: Igor Protti falleció esta noche alos 58 años tras luchar contra un cáncer de colon que se extendió a las vértebras. Su familia lo anunció en redes sociales: «Con inmenso dolor, la familia comunica que Igor nos ha dejado esta noche. Deja este mensaje de despedida que, siguiendo sus deseos, compartimos:
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Ha fallecido Igor Protti, a los 58 años. Su último mensaje: «Este viaje ha llegado a su fin»
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EL ÚLTIMO MENSAJE
«Este maravilloso viaje, como cualquier partido, ha llegado a su fin.
Solo puedo dar las gracias a mi gran y maravillosa familia, a la que adoro.
Gracias a todos los que me han querido y apoyado, y a los aficionados de los equipos en los que he jugado; he correspondido con el mismo cariño.
Espero que sea un «hasta pronto» y no un «adiós».
Quienes deseen darle el último adiós pueden acercarse hoy, a partir de las 15:00, a la sala de despedidas Frongillo del cementerio de Cecina, en la Via della Rimembranza.
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LA TRAYECTORIA DE PROTTI
Igor Protti jugó al fútbol más de veinte años. Querido por sus seguidores y respetado por sus rivales, se formó en el Rimini. Su carrera cambió en Messina y luego, en el Bari, se convirtió en el único máximo goleador de la Serie A con un equipo descendido. Después llegó la Lazio, con la que ganó la Supercopa de Italia; luego pasó por Nápoles y Reggiana, hasta recalar de nuevo en Livorno (donde ya había jugado de 1985 a 1988). Allí permaneció seis años, lo llevó de la Serie C1 a la A y formó una gran pareja de ataque con su amigo Cristiano Lucarelli.