¿Ha eclipsado Kylian Mbappé a Thierry Henry? El excompañero y compatriota de la leyenda del Arsenal explica el debate sobre las «generaciones»

En el caso de Mbappé, ganó un título mundial cuando aún era adolescente y marcó un hat-trick contra Argentina en la final del Mundial de 2022. Está a punto de convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia y seguirá compitiendo por los premios nacionales y continentales más prestigiosos con el Real Madrid, uno de los grandes de La Liga.

Puede que nunca supere a Platini y Zidane en cuanto a su estatus de leyenda en Francia, pero ¿está superando a Henry? Aliadiere respondió a GOAL cuando le plantearon esa pregunta: «Sabes, es difícil. Creo que, para mí, es una cuestión de generaciones. Recuerdo que mi padre siempre decía que, para él, era Platini. Platini era el mejor jugador. Y yo le decía: "Papá, Zidane es mejor que Platini". Y él respondía: "No, no lo es". Y yo haré lo mismo.

Thierry Henry es el mejor que he visto nunca. Y nadie superará jamás a Thierry Henry. Para mí, el único era R9, Ronaldo. Por eso podrías traerme a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo, porque crecí viendo a R9 y a Thierry, y jugué con Thierry y lo veía todos los días en los entrenamientos. Para mí, siempre serán los mejores. No importa quién rompa su récord y quién marque más goles que ellos. Para mí, siempre serán los mejores.

«Ahora tengo un hijo de 14 años y para él lo más importante son Lamine Yamal y Mbappé. Y yo le digo: "¡No, ellos no están al nivel de los jugadores a los que yo admiraba cuando era niño!". Todos somos más o menos iguales, pero siempre es una buena conversación».