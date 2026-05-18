Según Sky, Galatasaray ya contactó al jugador. El campeón turco puede pagar sus pretensiones salariales y le permitiría al futbolista de 30 años seguir jugando la Liga de Campeones.
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Ha disputado casi 50 partidos internacionales con Alemania: ¿nos sorprenderá el Galatasaray con un fichaje sensacional?
No se pagará indemnización: el contrato de Brandt con el BVB vence en junio y no se renovará. Aún se desconoce su destino. “Daré un paso a la vez; se resolverá antes de agosto”, afirmó el internacional alemán, con 48 partidos, tras su último partido en casa contra el Fráncfort (3-2).
«Voy paso a paso. No se alargará hasta agosto, eso te lo puedo asegurar», declaró Brandt a Sky. Desde que se confirmó su salida de Dortmund, se han multiplicado las especulaciones sobre su futuro, aunque parece poco probable que continúe en la Bundesliga; Brandt se inclina más bien por un cambio al extranjero.
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¿Fichaje por el Galatasaray? Parece que Julian Brandt prefiere irse a España.
Galatasaray podría fichar a Brandt, con quien se reencontrarían viejos conocidos de la selección alemana como Leroy Sané e Ilkay Gündogan. Sin embargo, según Sky, su destino preferido es España.
Según esta información, el centrocampista estaría aprendiendo español y el FC Barcelona podría ser una opción, junto a Villarreal y Atlético de Madrid, club con el que ya se había especulado recientemente.
Por ahora se descarta un fichaje en Japón o Estados Unidos, pues el exjugador del Leverkusen quiere mantenerse en la élite europea.
Julian Brandt deja el BVB tras siete años
En siete años en el BVB, Brandt jugó 307 partidos, marcó 57 goles y dio 70 asistencias. La temporada pasada no fue siempre titular, pero siguió siendo importante para el entrenador Niko Kovac, quien quería retenerlo. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para prolongar su contrato.
Su último partido con Alemania fue en noviembre de 2024, un 1-1 ante Hungría en la Liga de Naciones, y desde entonces Julian Nagelsmann no lo ha convocado, por lo que probablemente se quede fuera del Mundial 2026.
Mientras, el Galatasaray domina la Süper Lig y ha logrado su cuarto título consecutivo. En la 2025/26, el equipo de Okan Buruk llegó a octavos de la Champions, donde cayó ante el Liverpool (1-0, 0-4).
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Julian Brandt: sus estadísticas en la temporada 2025/26
Partidos
41
Goles
11 asistencias
Asistencias
4