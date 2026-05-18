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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

Ha disputado casi 50 partidos internacionales con Alemania: ¿nos sorprenderá el Galatasaray con un fichaje sensacional?

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J. Brandt
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El Galatasaray quiere fichar a Julian Brandt, que dejará el Borussia Dortmund este verano sin coste.

Según Sky, Galatasaray ya contactó al jugador. El campeón turco puede pagar sus pretensiones salariales y le permitiría al futbolista de 30 años seguir jugando la Liga de Campeones.

  • No se pagará indemnización: el contrato de Brandt con el BVB vence en junio y no se renovará. Aún se desconoce su destino. “Daré un paso a la vez; se resolverá antes de agosto”, afirmó el internacional alemán, con 48 partidos, tras su último partido en casa contra el Fráncfort (3-2).

    «Voy paso a paso. No se alargará hasta agosto, eso te lo puedo asegurar», declaró Brandt a Sky. Desde que se confirmó su salida de Dortmund, se han multiplicado las especulaciones sobre su futuro, aunque parece poco probable que continúe en la Bundesliga; Brandt se inclina más bien por un cambio al extranjero.

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    ¿Fichaje por el Galatasaray? Parece que Julian Brandt prefiere irse a España.

    Galatasaray podría fichar a Brandt, con quien se reencontrarían viejos conocidos de la selección alemana como Leroy Sané e Ilkay Gündogan. Sin embargo, según Sky, su destino preferido es España.

    Según esta información, el centrocampista estaría aprendiendo español y el FC Barcelona podría ser una opción, junto a Villarreal y Atlético de Madrid, club con el que ya se había especulado recientemente.

    Por ahora se descarta un fichaje en Japón o Estados Unidos, pues el exjugador del Leverkusen quiere mantenerse en la élite europea.

  • Julian Brandt deja el BVB tras siete años

    En siete años en el BVB, Brandt jugó 307 partidos, marcó 57 goles y dio 70 asistencias. La temporada pasada no fue siempre titular, pero siguió siendo importante para el entrenador Niko Kovac, quien quería retenerlo. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para prolongar su contrato.

    Su último partido con Alemania fue en noviembre de 2024, un 1-1 ante Hungría en la Liga de Naciones, y desde entonces Julian Nagelsmann no lo ha convocado, por lo que probablemente se quede fuera del Mundial 2026.

    Mientras, el Galatasaray domina la Süper Lig y ha logrado su cuarto título consecutivo. En la 2025/26, el equipo de Okan Buruk llegó a octavos de la Champions, donde cayó ante el Liverpool (1-0, 0-4).

  • Julian BrandtGetty Images

    Julian Brandt: sus estadísticas en la temporada 2025/26


    Partidos

    41

    Goles

    11 asistencias

    Asistencias

    4