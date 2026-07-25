«Ha desaparecido»: Harry Kane no tiene opciones al Balón de Oro, según una leyenda de la Premier que critica al astro inglés del Bayern

La eliminación de Inglaterra en el Mundial ha afectado gravemente las opciones de Kane a los premios individuales. En declaraciones al Sr. Gamble, el ex campeón mundial Petit criticó su temporada: sus goles en la liga alemana no bastan, pues desapareció en la Champions y con la selección cuando más importaba.

«Las opciones de Harry Kane de ganar el Balón de Oro se han esfumado. Si te basas únicamente en la liga alemana, vale, no hay ningún problema», afirmó Petit. «Pero en la Liga de Campeones y con la selección nacional, cuando empezó a ser realmente difícil ganar, creo que desapareció. No puedo culparlo, lo intentó y marcó muchos goles, pero no tuvo impacto en los partidos clave, como en la Liga de Campeones. Así que veo otros nombres por delante de él».