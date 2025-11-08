'Ha cambiado' - Lamine Yamal está volviendo a 'su mejor nivel' mientras el entrenador Hansi Flick dice que los problemas de lesiones están casi superados para la estrella del Barcelona

El joven prodigio se ha perdido siete partidos esta temporada debido a la pubalgia; una lesión crónica que proviene de un desgarro en el pequeño tejido de la ingle o el abdomen inferior. Aunque ha regresado al once inicial en las últimas semanas, el Barcelona estuvo sin su joven estrella durante la mayor parte de septiembre, y Yamal también se perdió un partido de La Liga contra el Sevilla a principios de octubre debido a una recurrencia de la lesión. Los comentarios de Flick sugieren que su joven estrella está cerca de volver a su mejor nivel deslumbrante.

La selección de Yamal para los próximos partidos de España contra Georgia y Turquía provocó un intercambio tenso entre club y país, ya que Flick sugirió previamente que la federación española (RFEF) había fallado anteriormente en cuidar a las jóvenes estrellas.

De La Fuente se mostró molesto por esa idea, señalando que el extremo ha sido titular en sus seis partidos anteriores para el club catalán, diciendo que el extremo está en "perfectas condiciones."