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Guimaraes trastoca los planes de Arteta: ¿quién pagará el precio del fichaje de 75 millones de libras?

FEATURES
B. Guimaraes
M. Arteta
D. Rice
Martín Zubimendi
Arsenal
Newcastle
Premier League
Brasil
España
Inglaterra

Un fichaje enciende la lucha en el centro del campo y pone a Zubimendi ante la difícil pregunta

El Arsenal espera que el brasileño Bruno Guimarães, procedente del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas, sea el jugador capaz de transformar por completo la fisonomía del centro del campo del equipo.

El futbolista, de 28 años, llega al Emirates Stadium con una rara capacidad para combinar la fuerza física y la calidad técnica, y para desempeñar los roles de mediocentro de contención y de centrocampista adelantado, además de contar con soluciones ofensivas que podrían dar a Mikel Arteta nuevas opciones que antes no tenía a su disposición.

Sin embargo, la llegada de Guimarães abre al mismo tiempo una serie de interrogantes en el centro del campo del Arsenal, ante la presencia de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino y Myles Lewis-Skelly, lo que sitúa al técnico español ante la tarea de redistribuir los roles y los espacios.

  • Un jugador, más de una función

    Uno de los puntos fuertes más destacados de Guimarães reside en su capacidad para jugar en más de una posición dentro del centro del campo.

    El jugador brasileño puede desempeñar el papel de pivote, el "número 6", pero también puede adelantar su posición para ocupar el rol de centrocampista, el "número 8", una función que él personalmente prefiere.

    Guimarães afirmó en declaraciones anteriores: "Si me preguntas, diría que prefiero jugar en la posición de número 8, pero mi papel en la posición de número 6 era exactamente lo que el equipo necesitaba. Puedo jugar en ambas posiciones, y lo más importante para mí es jugar y ayudar al equipo".

    De hecho, Guimarães se vio obligado a ocupar la posición de pivote en el Newcastle, antes de pasar al rol que prefiere tras hacerse Sandro Tonali con la tarea de centrocampista defensivo.

    Esta versatilidad parece ideal para Arteta, quien concede una gran importancia a los jugadores capaces de cambiar de posición y adaptarse a las exigencias del partido.

    • Anuncios

  • "Un guerrero" que sabe generar juego

    Pese a definirse a sí mismo como un "guerrero", Guimarães no es un jugador que dependa únicamente de la fuerza y los duelos físicos.

    El internacional brasileño destaca por su serenidad bajo presión, su capacidad para conservar el balón y romper las líneas rivales con el pase, además de su contribución en la creación y la anotación de goles.

    Durante su trayectoria con el Newcastle en la Premier League, Guimarães ha marcado 30 goles y ha dado 25 asistencias en 153 partidos, cifras que confirman que puede aportar al Arsenal una amenaza ofensiva desde el fondo del campo.

    Asimismo, anotó 4 goles y repartió 5 asistencias en una sola temporada pese a jugar principalmente en la posición de pivote, antes de que su producción aumentara a 7 goles y 8 asistencias en la temporada siguiente.

    Y precisamente aquí reside una de las principales ventajas del fichaje para Arteta: Guimarães puede iniciar el partido como centrocampista defensivo, pero al mismo tiempo es capaz de transformarse en un elemento adicional en el último tercio del campo.

  • Rice, ¿el socio ideal?

    Uno de los escenarios a los que podría recurrir Arteta es apostar por Guimaraes y Declan Rice en una dupla en el centro del campo, una fórmula que otorga al técnico español una gran dosis de fuerza, dinamismo y flexibilidad.

    Rice se acostumbró durante la temporada pasada a jugar en la posición de centrocampista izquierdo, mientras que Zubimendi asumía el rol de pivote, antes de que el jugador de la selección inglesa retrocediera al fondo del campo y participara en una dupla en el mediocampo junto a Lewis-Skelly.

    Rice, al igual que Guimaraes, posee la capacidad de cubrir amplios espacios del campo, sumado a la disciplina táctica y la habilidad para pasar de la defensa al ataque.

    En caso de apostar por esta dupla, Arteta tendría una mayor libertad para colocar a Martin Ødegaard o Eberechi Eze en la posición de creador de juego, con la posibilidad de utilizar a Rice o Guimaraes en roles más adelantados según el desarrollo del partido.

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  • Guimaraes podría no ser menos creativo que Ødegaard

    Lo llamativo del fichaje de Guimaraes es que no solo aporta potencia física al Arsenal, sino que también posee números que confirman su capacidad para generar juego desde el centro del campo.

    La pasada temporada, el brasileño completó 8,6 pases rompelíneas cada 90 minutos, una cifra claramente superior a la de Rice y Zubimendi, y cercana a los registros que alcanza Odegaard, según las estadísticas de la cadena "Sky Sports".

    Además, su porcentaje de pases hacia adelante fue casi similar al del capitán del Arsenal, e incluso lo superó en precisión en el pase hacia adelante.

    Por lo tanto, la ausencia de Odegaard por cualquier motivo no significará necesariamente que el Arsenal pierda una de sus fuentes de creación de juego desde la profundidad, ya que Guimaraes puede asumir parte de ese rol.

  • ¿Qué hay de Zubimendi?

    La llegada de Guimarães no significa necesariamente que Zubimendi vaya a quedar fuera de los planes de Arteta, pero abre la puerta a cambios claros en la forma de utilizarlo.

    El español fue una pieza fundamental en la posición de mediocentro (número 6) durante la temporada pasada, y marcó 5 goles en la Premier League a pesar de la naturaleza defensiva de su puesto.

    En caso de que Arteta quiera dar prioridad al control físico, podría combinar a Guimarães, Zubimendi y Rice en un centro del campo con un triple pivote muy potente, aunque ello sea a costa de la presencia de un jugador más creativo en una posición adelantada.

    Por otro lado, si el técnico español quiere dotar a su equipo de más soluciones ofensivas, podría adelantar a Guimarães a la posición de interior (número 8), manteniendo a Zubimendi por detrás y a Rice en la otra banda.

  • Lewis-Skelly, ante una nueva competencia

    Uno de los jugadores que más podría verse afectado por la llegada de Guimaraes es Myles Lewis-Skelly.

    El joven futbolista terminó la temporada pasada entre las opciones titulares de Arteta en el centro del campo, e incluso obtuvo oportunidades importantes tras su traslado a esta posición.

    Sin embargo, la presencia de Guimaraes eleva enormemente el nivel de competencia, sobre todo porque el jugador brasileño no llegó al Arsenal para ser una mera opción de recambio.

    Aun así, la densidad de partidos del Arsenal podría brindarle a Lewis-Skelly numerosas oportunidades.

    El equipo disputó 63 partidos la temporada pasada, y volverá a competir en múltiples frentes distintos, lo que significa que Arteta necesitará rotar constantemente a sus jugadores, especialmente ante las posibilidades de lesiones, sanciones y bajones en el estado físico.

  • ¿Un fichaje para aliviar la carga o para reconstruir el centro del campo?

    Una de las razones que explican el movimiento del Arsenal por Guimarães es la necesidad del equipo de repartir mejor las cargas.

    Durante la temporada pasada, Arteta se apoyó en gran medida en Rice y Zubimendi, que superaron cada uno la barrera de los 4.000 minutos de juego.

    Las lesiones que sufrieron Ødegaard, Merino y Kai Havertz fueron una de las razones del mayor apoyo en esta dupla, junto a la falta de plena convicción de Arteta en algunas alternativas.

    Con la salida de Christian Nørgaard hacia el Everton, se abrió un espacio adicional en la plantilla del equipo, pero la llegada de Guimarães vuelve a plantear, al mismo tiempo, la cuestión de la saturación del centro del campo.

    Ethan Nwaneri regresó de su cesión, al igual que Fábio Vieira, mientras que Lewis-Skelly continúa compitiendo por su puesto.

  • Guimarães no es un fichaje secundario

    Al final, la llegada de Guimaraes no puede tratarse como un simple refuerzo adicional para el banquillo del Arsenal.

    El Newcastle valoraba a su capitán en unos 80 millones de libras esterlinas, y el Arsenal pagó 75 millones para hacerse con los servicios de un jugador que combina fuerza, habilidad, experiencia y flexibilidad táctica.

    Y lo más importante es que Guimaraes llega a un equipo que ya cuenta con un gran número de centrocampistas, lo que significa que Arteta no tiene el lujo de dar minutos a todos de la misma manera.

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