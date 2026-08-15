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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, da una actualización sobre Lionel Messi antes del duelo ante Nashville

L. Messi
Inter Miami CF
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Major League Soccer
A. Hoyos

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, se ha negado a confirmar si Lionel Messi participará en el crucial partido de la MLS de este sábado contra Nashville. La estrella argentina regresó recientemente a la acción tras el trágico fallecimiento de su padre, pero el club insiste en que será él quien marque su propio calendario de juego.

  • La fecha de regreso de Messi sigue siendo incierta

    Hoyos no ha confirmado si Messi estará disponible para el crucial duelo de la MLS del sábado contra Nashville. El entrenador del Inter Miami habló con los periodistas tras una sesión de entrenamiento del equipo el viernes.

    Messi jugó recientemente la segunda parte de la derrota por eliminación del Miami ante Club Leon en la Leagues Cup. Esa aparición se produjo apenas unos días después de que regresara de Rosario tras el trágico fallecimiento de su padre, Jorge. El club está gestionando cuidadosamente el regreso gradual de su capitán a la dinámica del primer equipo. El Miami está decidido a darle a la superestrella el tiempo necesario para guardar luto junto a su familia.

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    Hoyos pide calma y paz

    Al ser preguntado por la disponibilidad inmediata de Messi, Hoyos subrayó que la situación debe manejarse con extremo cuidado. El técnico reconoció el intenso desgaste emocional que la reciente pérdida ha supuesto para el legendario delantero.

    «Creo que la situación de Leo tiene que seguir evolucionando poco a poco porque hay mucho dolor ahí», declaró Hoyos a los periodistas. «Esto no es algo que ocurra de un día para otro. Así que creo que el silencio, la calma y la paz son lo mejor, y que encuentre sus propios momentos.

  • Elogiando a un ser humano maravilloso

    Hoyos continuó ofreciendo una sentida reflexión personal sobre Messi, más allá de sus inmensas capacidades futbolísticas. Destacó su propio papel como figura de apoyo, más que como un entrenador que pone presión sobre su jugador estrella.

    «Tenemos que apoyarlo siempre dentro de ese silencio, que para mí es un aliado para que pueda salir de esto», añadió. «Pero de verdad es un ser humano maravilloso, con una familia maravillosa. Quiero dejar eso muy claro, porque personas así no son comunes en este mundo».

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    Calendario cargado espera al Inter Miami

    Más allá del exigente encuentro de este sábado ante Nashville, el implacable calendario de Miami no da señales de aflojar. El club viajará para enfrentarse al Philadelphia Union el 19 de agosto.

    Tras ese desplazamiento, el Inter Miami regresará a casa para recibir al Toronto FC el 22 de agosto y al CF Montreal el 29 de agosto. Son partidos cruciales, ya que Miami continúa su lucha tanto en la clasificación de la MLS como en la carrera por el Supporters’ Shield.

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