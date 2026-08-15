Hoyos no ha confirmado si Messi estará disponible para el crucial duelo de la MLS del sábado contra Nashville. El entrenador del Inter Miami habló con los periodistas tras una sesión de entrenamiento del equipo el viernes.

Messi jugó recientemente la segunda parte de la derrota por eliminación del Miami ante Club Leon en la Leagues Cup. Esa aparición se produjo apenas unos días después de que regresara de Rosario tras el trágico fallecimiento de su padre, Jorge. El club está gestionando cuidadosamente el regreso gradual de su capitán a la dinámica del primer equipo. El Miami está decidido a darle a la superestrella el tiempo necesario para guardar luto junto a su familia.