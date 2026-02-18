Guía de la MLS 2026: datos, estadísticas y todo lo que debes saber del inicio de la nueva temporada

La Major League Soccer inicia su temporada 2026 consolidada como una de las ligas de fútbol con mayor crecimiento en el mundo. Con 30 clubes en Estados Unidos y Canadá, la MLS celebra su 31ª campaña con una estructura fortalecida, talento internacional y una expansión constante tanto en lo deportivo como en lo comercial.

El nuevo torneo llega tras una histórica temporada 2025, marcada por cifras récord de asistencia, el primer título de Inter Miami en la MLS Cup y el continuo aumento del interés global en la liga. Con transmisiones disponibles en más de 100 países y fichajes de renombre internacional, el campeonato se prepara para una nueva etapa que promete elevar aún más su competitividad y proyección mundial. En GOAL te contamos todo lo que debes saber en la antesala de una nueva temporada que vuelve a poner al fútbol de Estados Unidos en el centro de la conversación internacional.