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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Toronto: calendario del BMO Field, precios de las entradas e información sobre los partidos de Canadá

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Si planeas visitar el BMO Field durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El BMO Field de Toronto es uno de los 12 estadios elegidos y albergará seis partidos: fase de grupos, eliminatorias y el encuentro inaugural de Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y se extenderá durante un mes.

Reserva tus entradas parala Copa del Mundo en Toronto.

El BMO Field, hogar del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la CFL, vivirá un nuevo capítulo en 2026. Actualmente tiene capacidad para unos 30 000 espectadores, pero la MLSE añadirá mejoras y asientos temporales para los encuentros del torneo.

Si planeas asistir, esta guía te brinda la información clave antes de tu visita al BMO Field.

MÁS INFORMACIÓN: Clasificación de las entradas más caras para la Copa del Mundo de 2026: comparación de entradas para la final, para Argentina y paquetes VIP.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el BMO Field?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Viernes 12 de junioCanadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas
    Miércoles 17 de junioGhana vs. Panamá (19:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas
    Sábado 20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas
    Martes 23 de junioPanamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas
    Viernes 26 de junioSenegal vs. Irak (15:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas
    Jueves 2 de julioOctavos de final (19:00, hora del Este)Estadio de Toronto (Toronto)Entradas

    El BMO Field albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de ronda de 32.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Toronto en el BMO Field?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de TorontoReservaentradas

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Descripción general del BMO Field

    Capacidad28 180
    Año de inauguración2010
    EquiposToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Dirección170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá
    EntradasEntradas
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Historia del BMO Field

    El BMO Field se inauguró en 2007 en el terreno del antiguo Exhibition Stadium para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y como sede del Toronto FC. En 2016, tras una reconfiguración, los Toronto Argonauts se mudaron allí, permitiendo partidos de fútbol y fútbol canadiense.

    Inicialmente contaba con algo más de 20 000 asientos, pero varias reformas lo han llevado a unos 30 000. Actualmente se trabaja para ampliar la capacidad a 45 000 de cara al Mundial de 2026.

    Además de los partidos del Toronto FC, el estadio ha acogido las finales de la MLS Cup en 2010, 2016 y 2017.

    En 2026 albergará cinco encuentros de la fase de grupos, incluido el debut de Canadá, más un duelo de octavos de final.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el BMO Field?

    El BMO Field es el estadio del Toronto FC en la Major League Soccer desde 2007 y, desde 2016, también de los Toronto Argonauts en la Liga Canadiense de Fútbol Americano.
    EquipoLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Cómo llegar al BMO Field

    Cómo llegar al BMO Field en transporte público

    La opción más práctica es GO Transit: la estación Exhibition GO, junto a Exhibition Place, está a 2-5 minutos a pie del estadio y conecta directamente con Union Station mediante la línea Lakeshore GO.

    También puedes usar los tranvías 509 Harbourfront y 511 Bathurst de la TTC, con paradas a pocos pasos del estadio.

    En coche

    En coche, tome la autopista Gardiner o Lake Shore Boulevard y siga las señales hacia BMO Field. Hay aparcamiento cercano, aunque los días de partido se forman atascos.

  • Visitas guiadas al BMO Field

    La web del BMO Field no menciona visitas guiadas oficiales, pero el estadio organiza ocasionalmente recorridos especiales para fans.

    Reserva solo a través de operadores externos de confianza y consulta las páginas oficiales del BMO Field y del Toronto FC para estar al día.

  • Sitios para comer y beber cerca del BMO Field

    Dentro del BMO Field hay puestos que ofrecen aperitivos y bebidas. Fuera del estadio encontrarás numerosas opciones para comer en grupo.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen y los numerosos bares y restaurantes de King West son buenas opciones para antes o después del partido. Para información actualizada y reservas en días de evento, consulta plataformas como OpenTable o TripAdvisor.