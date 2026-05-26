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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en San Francisco: calendario del Levi's Stadium, partidos y todo lo que necesitas saber sobre la sede de la Copa del Mundo de 2026

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Si planeas visitar el Levi's Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ¡tenemos todo lo que necesitas!

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca. Estados Unidos, México y Canadá se preparan para acoger este prestigioso torneo. Argentina, actual campeona, defenderá su título contra otras 47 selecciones en lo que será la mayor Copa Mundial de la historia.

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El Levi's Stadium de Santa Clara, California, acogerá seis partidos.

El recinto ya recibió partidos de la Copa América 2024, de la Copa América Centenario 2016 y la final de la Copa Oro 2017. 

Tanto si planeas ver un partido como si solo quieres conocer el estadio, GOAL te guía con toda la información que necesitas: dónde alojarte, cómo moverte y las mejores atracciones locales.

LEER MÁS: Clasificación de las entradas más caras para el Mundial 2026: comparación de boletos para la final, para Argentina y paquetes VIP.

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    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Levi's Stadium?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Sábado 13 de junioQatar vs. Suiza (12:00 h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas
    Martes 16 de junioAustria vs. Jordania (21:00 h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas
    Viernes 19 de junioTurquía vs. Paraguay (21:00 h, hora del Pacífico)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas
    Lunes 22 de junioJordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas
    Jueves 25 de junioParaguay vs. Australia (19:00 h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas
    Miércoles 1 de julioOctavos de final (17:00 h PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Entradas

    El estadio albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de round of 32.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de San Francisco en el Levi's Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Compra tus entradas parala Copa del Mundo de San Francisco.

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Descripción general del Levi's Stadium

    Capacidad68 500
    Año de inauguración2014
    EquiposSan Francisco 49ers (NFL)
    Dirección4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Historia del Levi's Stadium

    El Levi's Stadium es uno de los estadios más populares del mundo. Con capacidad para 68 500 espectadores, se construyó entre 2012 y 2014 con un coste estimado de 1300 millones de dólares.

    El primer partido oficial fue un duelo de la MLS entre San Jose Earthquakes y Seattle Sounders el 2 de agosto de 2014.

    Al aire libre, el recinto ha acogido conciertos de Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran y Beyoncé, además de WrestleMania 31 en 2015 y los partidos locales de los San Francisco 49ers de la NFL.

    También ha recibido fútbol, con dos ediciones de la Copa América (2016 y 2024), la final de la Copa Oro 2017 y diversos amistosos.

    Aunque no fue elegido para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, acogerá seis encuentros del Mundial de la FIFA 2026: cinco de fase de grupos y uno de eliminatoria.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Levi's Stadium?

    El Levi's Stadium es la sede actual del equipo de la NFL San Francisco 49ers. 

    La selección masculina de Estados Unidos no es inquilino permanente y solo ha jugado dos partidos allí; el más reciente fue la final de la Copa Oro 2017, que ganó 2-1 a Jamaica. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    Cómo llegar al Levi's Stadium

    Cómo llegar al Levi's Stadium en transporte público 

    Los aficionados pueden llegar fácilmente al Levi's Stadium en transporte público. La opción más fiable es el tren ligero de la VTA: las líneas Naranja y Verde paran en Great America/Levi's, a solo 320 m del estadio.

    Otra opción es tomar el Caltrain hasta Mountain View y allí transbordar a la línea naranja del tren ligero de la VTA hasta Great America. Además, ACE (Altamont Corridor Express) ofrece servicios especiales a estaciones cercanas los días de partido y durante grandes eventos.

    ModoRuta
    TrenTranvía VTA (líneas naranja y verde), trenes ACE, Caltrain. 

    Cómo llegar al Levi's Stadium en coche

    En coche, tome la I-880, US 101, CA-87 o I-680 y salga en Tasman Drive para acceso directo.

    El estadio dispone de amplio aparcamiento, aunque es recomendable comprar los pases con antelación para garantizar plaza y agilizar la entrada el día del evento.

  • Visitas guiadas al Levi's Stadium

    En el Levi's Stadium se ofrecen dos tipos de visitas guiadas: 

    Visitas públicas

    Las visitas públicas se ofrecen todos los días, excepto cuando hay eventos importantes, conciertos o partidos de los San Francisco 49ers. Salen de la Intel Plaza, en la esquina noroeste del estadio, de 10:00 a 16:30, con salidas cada media hora. 

    Visitas privadas

    Se reservan con antelación y ofrecen ventajas sorpresa y acceso especial. Para más información y reservas, escriba a tours@49ers.com. 

  • Sitios para comer y beber cerca del Levi's Stadium

    Al igual que otros estadios modernos, el Levi's Stadium ofrece muchas opciones gastronómicas para antes o después del partido. Los puestos de comida rápida sirven pizza local, cocina mexicana y variados platillos de street food. Para algo más tranquilo, el Bourbon Steak & Pub, dentro del estadio, abre todos los días al mediodía y por la noche.

    Curry Up Now deleita con comida callejera india, mientras que Butter & Zeus sorprende con sus gofres rellenos.

    Si tienes más tiempo, explora los demás restaurantes de Santa Clara; reserva con antelación los días de partido, pues la zona se llena.