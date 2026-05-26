La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca. Estados Unidos, México y Canadá la organizarán juntos. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en la edición más grande del torneo.

El estadio BC Place, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, es uno de los 12 escenarios elegidos para el torneo y albergará siete partidos, incluidos dos de Canadá.

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