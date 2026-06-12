Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en San Francisco: calendario del Levi's Stadium, partidos y todo lo que necesitas saber sobre la sede

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca, y Estados Unidos, México y Canadá se preparan para acogerla. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en lo que será la mayor Copa del Mundo de la historia.

Tras albergar partidos de la Copa América 2024, el Levi's Stadium se prepara para un evento aún mayor. Ya acogió la Copa América Centenario 2016 y la final de la Copa Oro 2017.

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