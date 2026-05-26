Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Kansas City: calendario del Arrowhead Stadium, emparejamientos de cuartos de final y todo lo que necesitas saber sobre la sede

El GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, es uno de los 12 estadios elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con 48 selecciones y un mes de competición, será la mayor Copa Mundial de la historia. Durante el torneo, la FIFA lo llamará Kansas City Stadium.

El GEHA Field acogerá seis encuentros: fase de grupos y eliminatorias. Aunque no es conocido por el fútbol, sí alberó un partido de la Copa América 2024 entre Estados Unidos y Uruguay.

Actual hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por ser uno de los estadios más ruidosos de la liga.

En 2026 el estadio vivirá un nuevo capítulo y se espera que aficionados de todo el mundo acudan a Kansas City para animar a sus equipos.

Tanto si eres un aficionado al fútbol como si quieres conocer el estadio, esta guía es para ti. GOAL te ofrece toda la información para que vivas una experiencia inolvidable.

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