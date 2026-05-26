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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Kansas City: calendario del Arrowhead Stadium, emparejamientos de cuartos de final y todo lo que necesitas saber sobre la sede

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Si planeas visitar el GEHA Field at Arrowhead Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, es uno de los 12 estadios elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con 48 selecciones y un mes de competición, será la mayor Copa Mundial de la historia. Durante el torneo, la FIFA lo llamará Kansas City Stadium.

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El GEHA Field acogerá seis encuentros: fase de grupos y eliminatorias. Aunque no es conocido por el fútbol, sí alberó un partido de la Copa América 2024 entre Estados Unidos y Uruguay.

Actual hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por ser uno de los estadios más ruidosos de la liga.

En 2026 el estadio vivirá un nuevo capítulo y se espera que aficionados de todo el mundo acudan a Kansas City para animar a sus equipos.

Tanto si eres un aficionado al fútbol como si quieres conocer el estadio, esta guía es para ti. GOAL te ofrece toda la información para que vivas una experiencia inolvidable.

LEER MÁS: Clasificación de las entradas más caras para el Mundial de 2026: comparación de entradas para la final, para Argentina y paquetes VIP.

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    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el GEHA Field del Arrowhead Stadium?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Martes 16 de junioArgentina vs. Argelia (20:00 h, hora central)Arrowhead Stadium (Kansas City)Entradas
    Sábado 20 de junioEcuador vs. Curaçao (19:00 h, hora central)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas
    Jueves 25 de junioTúnez vs. Países Bajos (18:00 h, hora central)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas
    Sábado 27 de junioArgelia vs. Austria (21:00 h, hora central)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas
    Viernes 3 de julioOctavos de final (20:30 h, hora central)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas
    Sábado 11 de julioCuartos de final (20:00 h, hora central)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas

    El GEHA Field albergará seis partidos: cuatro de fase de grupos, uno de ronda de 32 y este de cuartos.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Kansas City en el Arrowhead Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

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  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Descripción general del GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    Capacidad76 416
    Año de inauguración1972
    EquiposKansas City Chiefs (NFL)
    Dirección1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Historia del campo GEHA en el Arrowhead Stadium

    Desde su apertura en 1972, los Kansas City Chiefs de la NFL son el único equipo del estadio. Con capacidad para más de 70 000 personas, el GEHA Field es famoso por su ambiente electrizante, que a menudo complica la vida a los rivales.

    Entre 2013 y 2014 batió dos veces el récord Guinness de estadio más ruidoso: primero 137,5 dB y luego 142,2 dB.

    Además, han actuado allí grandes artistas como Ed Sheeran, Taylor Swift y Kenny Chesney.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Geha Field del Arrowhead Stadium?

    Desde su inauguración en 1972, el estadio ha sido la cancha del equipo de la NFL Kansas City Chiefs.
    EquipoLiga
    Kansas City Chiefsde la NFL.
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Cómo llegar al GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    Cómo llegar al GEHA Field del Arrowhead Stadium en transporte público 

    Se puede llegar al GEHA Field en el Arrowhead Stadium en transporte público, tanto en autobús como en tren ligero. Sin embargo, se recomienda utilizar los autobuses de RideKC, ya que las líneas 28, 29 y 47 paran cerca del estadio, a unos 10 minutos a pie. La estación de tren ligero más cercana se encuentra a unos 25 minutos a pie del estadio, lo que la convierte en una opción menos práctica, especialmente los días en que hay eventos.

    En coche 

    El estadio está dentro del Truman Sports Complex y se accede fácilmente en coche por las autopistas I-70 e I-435. Si llegas por la I-435, toma la salida 63C; por la I-70, usa las salidas 9 o 7B. Ambas rutas te dejan en el estadio.

  • Visitas guiadas al GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    GEHA Field ofrece tres visitas guiadas distintas para los aficionados visitantes, cada una con su propia experiencia. 

    Visita pública

    Incluye tribuna de prensa, Club Level, Hall of Honor y vestuarios. Dura 90 minutos. Reserva tus entradas con antelación en la web del estadio. 

    Visita privada

    Recorre las mismas zonas, pero con atención exclusiva para tu grupo, mayor flexibilidad y explicaciones detalladas sobre la historia y características del estadio.

    Visita el día del partido

    Incluye acceso 60 minutos antes del partido, parada en el Penthouse, el Salón de Honor y 20 minutos en la banda justo antes del inicio del encuentro de los Kansas City Chiefs.

  • Lugares para comer y beber cerca del GEHA Field en el Arrowhead Stadium

    GEHA Field ofrece varias opciones gastronómicas para visitantes, como el «tailgating», tradición local en la que los aficionados asan costillas, filetes y otras delicias antes de los partidos de los Kansas City Chiefs. Para después del encuentro, LC’s Bar-B-Q y Jack Stack son restaurantes muy recomendados y populares entre los vecinos.

    Joe’s Kansas City también es excelente, pero suele llenarse, así que reserva con antelación.