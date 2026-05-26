Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México: calendario del Estadio Azteca, mejores asientos, partidos de grupo, inauguración y más

El Estadio Banorte albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el inaugural, y el último de la fase de grupos de México.

Conocido como Estadio Azteca, este recinto ya acogió las finales de 1970 y 1986, esta última marcada por el gol de la “Mano de Dios” de Diego Maradona.

En 2026 será el único estadio que habrá acogido tres Copas del Mundo de la FIFA.

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