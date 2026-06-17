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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de los partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el estadio BC Place para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se acerca, y Estados Unidos, México y Canadá se preparan para coorganizar este evento. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en la mayor edición del torneo.

El estadio BC Place de Canadá, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, es uno de los 12 recintos seleccionados en los tres países y acogerá siete partidos, incluidos dos de Canadá.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo en Vancouver.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el BC Place?

    FechaCalendarioPrecios medios de reventaEntradas
    Jueves 18 de junioCanadá vs. Catar (15:00, hora del Pacífico)450 $ - 2.100 $Entradas
    Domingo 21 de junioNueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)250 $ - 1.100 $Entradas
    Miércoles 24 de junioSuiza vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico)450 $ - 2.200 $Entradas
    Viernes 26 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)300 $ - 1 400 $Entradas
    Jueves 2 de julioOctavos de final (20:00 h, hora del Pacífico)450 $ - 1 800 $Entradas
    Martes 7 de julioOctavos de final (13:00 h, hora del Pacífico)650–2.600 $Entradas

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Vancouver en el BC Place?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Descripción general del BC Place

    Capacidad54 500
    Año de inauguración1981
    EquiposLeones de BC (CFL), Whitecaps de Vancouver (MLS)
    Dirección777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canadá
    EntradasEntradas
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Historia del BC Place

    Inaugurado en 1983, el BC Place acogió su primer partido de la CFL con los British Columbia Lions y albergó la Expo 86 y la última temporada de la NASL de los Vancouver Whitecaps.

    En 2009 comenzó una reforma de dos años con un presupuesto de 514 millones de CAD; se retiró la cubierta inflable y se instaló la mayor cubierta tensada del mundo.

    En 2015 acogió nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, entre ellos la final que Estados Unidos ganó 5-2 a Japón con un hat-trick de Carli Lloyd.

    Ahora, poco más de una década después, el BC Place ha sido seleccionado como sede de la Copa del Mundo masculina, donde se jugarán siete partidos, incluidas las rondas eliminatorias. El tiempo dirá qué nueva historia escribirá este estadio.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el BC Place?

    El BC Place es el estadio de los British Columbia Lions de la CFL y de los Vancouver Whitecaps de la MLS. 

    EquipoLiga
    Leones de Columbia BritánicaCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Cómo llegar al estadio BC Place

    Cómo llegar al BC Place en transporte público 

    Se puede llegar al BC Place en transporte público: - SkyTrain: estación Stadium–Chinatown, a 2 minutos. - Canada Line: estaciónYaletown–Roundhouse.

    Los autobuses 17, 19 y N8 también dejan a menos de cinco minutos a pie.

    Cómo llegar al BC Place en coche

    En coche, entra al centro por el puente Granville, el puente Cambie, el puente Lions Gate o por la calle Quebec y sigue las señales hacia BC Place y Pacific Boulevard. 

  • Visitas guiadas al BC Place

    El BC Place ofrece visitas guiadas todo el año. Las entradas se compran en la web de Viator. Las visitas son diarias de 10:00 a 17:00, excepto cuando hay eventos.

    Los visitantes disfrutan de un recorrido detrás de escena que incluye el campo, los vestuarios, la sala de prensa, los palcos VIP y el Salón de la Fama del Deporte de Columbia Británica, donde se exhibe la historia y el legado de los BC Lions.

  • Sitios para comer y beber cerca de BC Place

    Hay muchas opciones gastronómicas cerca del BC Place. El Victor, en Parq Vancouver, es un asador con terraza ideal para una comida de calidad. Moxies, en West Georgia, resulta perfecto para grupos que quieren relajarse antes de un partido.

    El restaurante y vinoteca Lupo y Frankie’s Italian Kitchen and Bar son otras buenas opciones antes o después del partido.