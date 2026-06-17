Guía de entradas para el Mundial 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de los partidos y todo sobre la sede

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se acerca, y Estados Unidos, México y Canadá se preparan para coorganizar este evento. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en la mayor edición del torneo.

El estadio BC Place de Canadá, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, es uno de los 12 recintos seleccionados en los tres países y acogerá siete partidos, incluidos dos de Canadá.

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