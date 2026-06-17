Guía de entradas para el Mundial 2026 en Toronto: calendario del BMO Field, precios y partidos de Canadá

El BMO Field de Toronto es uno de los 12 estadios elegidos para el Mundial de 2026. Acogerá seis partidos: fase de grupos, eliminatorias y el encuentro inaugural de Canadá.

El BMO Field, hogar del Toronto FC de la Major League Soccer y de los Toronto Argonauts de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, vivirá un nuevo capítulo en 2026.

Actualmente tiene capacidad para unos 30 000 espectadores, pero MLSE ampliará el aforo con gradas temporales para los partidos del torneo.

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