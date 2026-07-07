El MetLife Stadium es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, con capacidad para 82 500 espectadores. Inaugurado en 2010 tras sustituir al Giants Stadium por 1 600millones de dólares, alberga a los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

Al aire libre y construido sobre el antiguo Giants Stadium, conserva la distribución original para mantener intactas las tradiciones de los aficionados de ambos equipos.

Su fachada puede iluminarse de distintos colores, como en el Allianz Arena de Múnich: azul para los Giants y verde para los Jets.

Ha albergado eventos como el «Big City Classic» de 2010, la Super Bowl XLVIII de 2013 y «WrestleMania» en dos ocasiones. También ha sido sede de partidos de fútbol, entre ellos la Copa América Centenario de 2016, la Copa América de 2024 y varios amistosos de clubes y selecciones.

Su vínculo con el fútbol se reforzó al ser elegido como una de las 12 sedes de la Copa Mundial de Clubes 2025, incluida la final, y como sede de la final del Mundial2026, además de cinco partidos de grupo y dos de eliminatoria.

Su campo es de césped artificial, aunque se instalará uno natural para ambos torneos.