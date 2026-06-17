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Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Boston: calendario del Gillette Stadium, partidos de grupo y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el Gillette Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

El Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, albergará siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fase de grupos y eliminatorias.

El torneo, que se desarrollará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México, contará con 48 selecciones luchando por el título mundial.

A lo largo de sus 23 años, el recinto ha acogido partidos de la NFL y la MLS, encuentros internacionales de fútbol, fútbol americano universitario y conciertos de renombre.

Reserva tus entradas parala Copa del Mundo en Boston.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el Gillette Stadium?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaEntradas
    Viernes 19 de junioEscocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)180 $ - 850 $Entradas
    Martes 23 de junioInglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)350 $ - 1 500 $Entradas
    Viernes 26 de junioNoruega vs. Francia (15:00, hora del Este)380 $ - 1 600 $Entradas
    Lunes 29 de junioOctavos de final (16:30 h, hora del Este)450 $ - 1 800 $Entradas
    Jueves 9 de julioCuartos de final (16:00 h, hora del Este)800–3.200 $Entradas

    El Gillette Stadium albergará siete partidos: cinco de fase de grupos, uno de ronda de 32 y este cuarto de final.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Boston en el Gillette Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradas para el Mundial de BostonReservaentradas

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Descripción general del Gillette Stadium

    Capacidad65 878
    Año de inauguración2002
    EquiposNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Dirección1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Historia del estadio Gillette

    Inaugurado en 2002 para reemplazar el antiguo Foxborough Stadium, el Gillette Stadium se convirtió en la sede de los New England Patriots y, después, del New England Revolution de la MLS. Originalmente llamado CMGI Field, adoptó su nombre actual tras la compra de los derechos de denominación por parte de Gillette.

    Desde entonces ha acogido numerosos partidos, momentos inolvidables, deportistas legendarios y conciertos de artistas de renombre. En 2023 se renovó por 250 millones de dólares, convirtiéndolo en un recinto moderno. La obra más destacada es la torre de 22 pisos «The Lighthouse», que ofrece vistas de 360 grados del estadio y Boston. 

    En 2024, Lionel Messi jugó allí con el Inter de Miami ante el equipo local. Luego se inauguró una estatua en honor a Tom Brady fuera del estadio.

    Ahora se prepara para siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, prometiendo nuevos momentos inolvidables.

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Gillette Stadium?

    El Gillette Stadium es la casa de los New England Patriots de la NFL y alberga una estatua de Tom Brady a la entrada en honor al legendario mariscal de campo. También acoge al New England Revolution de la MLS.

    EquipoLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Cómo llegar al Gillette Stadium

    Cómo llegar al Gillette Stadium en transporte público 

    Toma el servicio MBTA Rail Commuter desde South Boston hasta Foxboro, justo al lado del estadio. El billete de ida y vuelta cuesta unos 20 dólares y se puede comprar en la aplicación mTicket de MBTA. 

    En coche: tome las autopistas I-95 o I-495; hay aparcamientos cercanos. 

    En coche, tome las autopistas I-95 o I-495. Hay amplio estacionamiento cerca; compre su boleto con antelación para garantizar su lugar, sobre todo en días de evento. 

  • Visitas guiadas al estadio Gillette

    Por el momento, el Gillette Stadium no ofrece visitas guiadas, ni públicas ni privadas. Sin embargo, los visitantes pueden subir a «The Lighthouse» para disfrutar de vistas panorámicas del estadio y sus alrededores, visitar el «Patriots Hall of Fame», un museo inmersivo que celebra la historia del equipo, y pasar por la tienda «Patriots ProShop» para comprar productos oficiales y vivir una experiencia única como aficionado.

  • Lugares para comer y beber cerca del Gillette Stadium

    El Gillette Stadium está rodeado por Patriot Place, un animado centro comercial al aire libre de The Kraft Group con numerosas opciones gastronómicas y una experiencia única. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie y otros muchos locales ofrecen desde pizzas hasta filetes, cócteles y música en directo. 

    Además, el Patriot Hall of Fame repasa la historia de los New England Patriots. 