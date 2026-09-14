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Guglielmo Vicario exige responsabilidades después de que el caos defensivo en los últimos minutos provoque la derrota de la Juventus ante el Sassuolo
La fragilidad defensiva persigue a la Juventus
La Juventus parecía haber rescatado un punto después de remontar dos veces un marcador adverso, pero una absoluta falta de disciplina táctica en los últimos segundos permitió a Vasilije Adzic marcar el gol de la victoria para el conjunto local. Vicario, que ha sido uno de los jugadores más destacados desde que llegó cedido por el Tottenham, fue visto gritando a sus defensas cuando sonó el pitido final, claramente indignado por la forma en la que se escapó el partido.
El encuentro fue una pesadilla defensiva para los visitantes, que vieron cómo su trampa del fuera de juego era superada repetidamente durante toda la noche. Los goles de Sebastiano Esposito y Kieron Bowie pusieron dos veces por delante al Sassuolo, dejando en evidencia una línea muy adelantada que parecía mal coordinada y sin comunicación. Aunque la brillantez individual de Edon Zhegrova devolvió a la Juve al partido con dos acciones en solitario, el fallo colectivo para proteger el último tercio defensivo acabó siendo fatal.
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El coste de perseguir la victoria
Vicario dejó claro que la naturaleza de los goles encajados era algo en lo que la plantilla había trabajado específicamente para evitarlo. En declaraciones a DAZN después del partido, Vicario fue contundente en su valoración de la aplicación mental del equipo. «Hay mucha amargura, porque entiendo el deseo de ir a ganar el partido, porque somos la Juventus y es nuestra obligación aspirar a la victoria cada vez, pero perdimos el equilibrio y llevamos toda la semana hablando de esto», explicó el guardameta de 29 años.
«La Juventus no puede encajar dos goles así. Este es un club con una historia gloriosa y no podemos permitir goles así. Necesitamos estar más tranquilos y tener más equilibrio, porque tenemos un equipo lleno de calidad y podremos crear ocasiones».
Sin excusas pese a la crisis de lesiones
La Juventus atraviesa actualmente un periodo complicado, con varios jugadores clave de baja, sobre todo el capitán Manuel Locatelli. Se espera que el centrocampista esté entre cuatro y seis meses de baja tras someterse a una operación de menisco, lo que deja un vacío importante en la medular. Cuando le preguntaron si el equipo estaba sufriendo por la ausencia de su líder, Vicario se negó a utilizar la crisis de lesiones como excusa para el rendimiento.
"Estamos tristes por perder a Manuel, pero es una lesión de larga duración y sí tenemos jugadores de calidad en la plantilla. No podemos limitarnos a seguir buscando excusas", declaró Vicario.
- AFP
Arrepentimiento y enfado en el Mapei Stadium
Este resultado supone un duro golpe para la dinámica del equipo, especialmente teniendo en cuenta que la Juventus había logrado arañar un resultado en circunstancias similares apenas una semana antes. En aquella ocasión, Federico Gatti salió desde el banquillo para firmar un empate 1-1 en los últimos minutos contra el Milan. Cuando le preguntaron si el resultado había dejado al vestuario con más rabia o arrepentimiento, Vicario admitió que ambas emociones estaban muy presentes actualmente dentro del grupo. El guardameta subrayó que un club de la talla de la Juventus debe tener la madurez para gestionar los distintos momentos de un partido, especialmente después de haber trabajado tanto para volver a igualar el marcador.
"En mi opinión, las dos, porque habíamos conseguido cambiar el rumbo a nuestro favor. Debemos ser capaces de controlar mejor estos momentos del partido, porque tenemos calidad", señaló.
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