La Juventus parecía haber rescatado un punto después de remontar dos veces un marcador adverso, pero una absoluta falta de disciplina táctica en los últimos segundos permitió a Vasilije Adzic marcar el gol de la victoria para el conjunto local. Vicario, que ha sido uno de los jugadores más destacados desde que llegó cedido por el Tottenham, fue visto gritando a sus defensas cuando sonó el pitido final, claramente indignado por la forma en la que se escapó el partido.

El encuentro fue una pesadilla defensiva para los visitantes, que vieron cómo su trampa del fuera de juego era superada repetidamente durante toda la noche. Los goles de Sebastiano Esposito y Kieron Bowie pusieron dos veces por delante al Sassuolo, dejando en evidencia una línea muy adelantada que parecía mal coordinada y sin comunicación. Aunque la brillantez individual de Edon Zhegrova devolvió a la Juve al partido con dos acciones en solitario, el fallo colectivo para proteger el último tercio defensivo acabó siendo fatal.