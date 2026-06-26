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¡Guerrero de Inglaterra! ¿Quién puede replicar la icónica imagen de Terry Butcher? El propio Terry elige a un candidato «apasionado» de la generación del Mundial 2026
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Sangre derramada por la causa de Inglaterra
En septiembre de 1989, durante un partido contra Suecia, el defensa central Butcher recibió un fuerte golpe en la cabeza. En lugar de ser sustituido o cambiarse de equipación, el exdefensa del Ipswich y del Rangers siguió jugando hasta el final con una camiseta que, al terminar, estaba más roja que blanca.
El ex capitán de los «Three Lions» personifica el espíritu de lucha que se espera en cada partido internacional. Paul Ince, leyenda del Manchester United, mostró esa misma garra al seguir en juego con una fea lesión que ayudó a Inglaterra a vencer a Italia y clasificar al Mundial de 1998.
¿Qué miembro de la selección inglesa de 2026 es un luchador?
Las superestrellas de hoy abandonan el campo al primer sangrado, pero ¿quién arriesgaría su integridad por el equipo?
En respuesta, Butcher —en el marco dela campaña «Shirtiette» de Domino’s, que anima a los aficionados a ensuciarse— declaró aGOAL: «Vaya, esa es buena. ¿El mayor guerrero que tenemos en este momento? Probablemente diría que Jude Bellingham.
Es un verdadero guerrero, se entrega al máximo y es apasionado. A veces demasiado, pero así juega: al límite. Se frustra como todos, pero por eso lo elegiría».
Al ser preguntado si figuras como él mismo, Ince y el también icono inglés Stuart Pearce han quedado relegadas al pasado en el fútbol moderno, Butcher añadió: «Sí, eso se ha ido desvaneciendo porque ahora el fútbol es muy distinto. Es más técnico. Se trata más de formas de jugar que de limitarse a meterse de lleno en la acción.
Ya no hay verdadero contacto físico; todo es técnica y desequilibrios. Solo se asemeja un poco en las jugadas a balón parado, sobre todo en los corners, cuando parece lucha libre.
El fútbol ha evolucionado y, en muchos aspectos, para mejor, pero un poco más de contacto físico ayudaría. A la afición le gusta ver a alguien que se mete de lleno en la jugada, pero ahora no se puede porque se corre el riesgo de ser expulsado. Si intimidas a los rivales y usas tu peso, te expones a la tarjeta roja».
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¿Le falta a Inglaterra un líder con carisma en la defensa?
A Inglaterra le hacen falta líderes inspiradores, pues busca acabar con 60 años sin títulos. Al preguntarle si hay un defensa capaz de organizar la zaga y tapar los huecos, Butcher respondió: «No, no creo que lo haya. Hace mucho que no aparece uno así.
«Los tiempos en que se podía hablar con dureza a los jugadores ya pasaron. Yo tenía a Bryan Robson: él me reprendía si erraba y yo le respondía si él fallaba —aunque rara vez lo hacía—. Entonces expresabas tus sentimientos en voz alta, rápida y firme.
Hoy ya no se hace. Creo que una razón es que, sobre todo en balón parado, los jugadores no marcan a un rival fijo; juegan por zonas, así que no necesitan gritar.
Ahora los jugadores son demasiado amables; nadie exige más a los demás. Son individuos que hacen su trabajo, y aunque quizá hablen en el vestuario, en el campo no hay quien grite y señale con el dedo.
«[Jordan] Pickford lo hace a veces y señala con el dedo. No hay muchos en la selección de Inglaterra que lo hagan. Se limitan a hacer su trabajo y a dar lo mejor de sí mismos.
«Me gustaba ese lado comunicativo. Lo disfrutaba. Me gustaba elogiar a la gente, así como gritarles para animarlos: “¡Vamos, chicos!” y todo ese tipo de cosas. Se ve de vez en cuando, pero no muy a menudo. Me gustaría verlo más».
¿Podría Bellingham ser el futuro capitán de la selección inglesa?
El delantero Kane, que ha batido récords, es actualmente el capitán de Inglaterra, con 81 goles internacionales, pero llegará el día en que ceda el brazalete. Hay varios candidatos para reemplazarlo, entre ellos el centrocampista del Arsenal Rice. Al preguntarle si Bellingham —a pesar de algunas dudas sobre su carácter— podría ser un futuro capitán, Butcher respondió: «Yo fui capitán de varios clubes y solía dar patadas a las puertas, alzar la voz e insultar a los árbitros. No es lo que se esperaría de un capitán, pero así eran las cosas entonces.
«Bellingham madurará, sobre todo en el ámbito internacional, y entonces podría optar al brazalete. Por ahora es un lugarteniente, un hombre de confianza, pero aún está por debajo del nivel de capitán.
Declan Rice sería un candidato obvio, sobre todo tras los pasos de Harry Kane, pero Kane parece eterno. Por cómo trabaja, se cuida y se comporta, parece [Cristiano] Ronaldo y podría jugar para siempre. No ha perdido mucha velocidad, pero su mente y sus reacciones son más rápidas. Aún le queda mucho por hacer».
Kane, Bellingham y la selección inglesa volverán a la acción el sábado, cuando cierren su participación en el Grupo L del Mundial 2026 frente a Panamá en Nueva Jersey. Thomas Tuchel espera que su equipo ilusione a los aficionados en Norteamérica y en casa, y que eso desate celebraciones mientras nacen nuevas leyendas.
Mundial 2026: Inglaterra busca desatar una gran fiesta.
Domino’s presenta la «Shirtiette», una camiseta hecha con material de servilleta para que los aficionados luzcan con orgullo las manchas de comida y bebida este verano. La marca regala estas camisetas a los seguidores de Inglaterra y Escocia, para que disfruten sin preocupaciones los días de partido y afronten con humor derrames, penaltis fallados o enfados con el VAR.
Fabricadas con material absorbente de servilleta, permiten limpiar salsa, mozzarella y otros ingredientes mientras se ve el partido en casa. Se pueden solicitar gratis en www.dominosshirtiette.com, en edición limitada para Inglaterra y Escocia.