¡Guerrero de Inglaterra! ¿Quién puede replicar la icónica imagen de Terry Butcher? El propio Terry elige a un candidato «apasionado» de la generación del Mundial 2026

Las superestrellas de hoy abandonan el campo al primer sangrado, pero ¿quién arriesgaría su integridad por el equipo?

En respuesta, Butcher —en el marco dela campaña «Shirtiette» de Domino’s, que anima a los aficionados a ensuciarse— declaró aGOAL: «Vaya, esa es buena. ¿El mayor guerrero que tenemos en este momento? Probablemente diría que Jude Bellingham.

Es un verdadero guerrero, se entrega al máximo y es apasionado. A veces demasiado, pero así juega: al límite. Se frustra como todos, pero por eso lo elegiría».

Al ser preguntado si figuras como él mismo, Ince y el también icono inglés Stuart Pearce han quedado relegadas al pasado en el fútbol moderno, Butcher añadió: «Sí, eso se ha ido desvaneciendo porque ahora el fútbol es muy distinto. Es más técnico. Se trata más de formas de jugar que de limitarse a meterse de lleno en la acción.

Ya no hay verdadero contacto físico; todo es técnica y desequilibrios. Solo se asemeja un poco en las jugadas a balón parado, sobre todo en los corners, cuando parece lucha libre.

El fútbol ha evolucionado y, en muchos aspectos, para mejor, pero un poco más de contacto físico ayudaría. A la afición le gusta ver a alguien que se mete de lleno en la jugada, pero ahora no se puede porque se corre el riesgo de ser expulsado. Si intimidas a los rivales y usas tu peso, te expones a la tarjeta roja».