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Traducido por

Guerra psicológica: ¿cómo recurrió Salem Al Dawsari al arma de Mbappé y Yamal para arrebatar el trono de Asia?

FEATURES
F. Al-Buraikan
Salem Mohammed Al-Dossari
A. Beiranvand
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Arabia Saudí
Irán
Francia
España

Lucha encarnizada

Salem Al-Dawsari no ha optado por el silencio absoluto en su carrera hacia el premio al mejor jugador de Asia del año 2026, pese a alejarse de las declaraciones directas en las que proclama su merecimiento de la coronación.

Las miradas del panorama deportivo continental se dirigen hacia la capital tailandesa, Bangkok, que acoge el jueves 19 de noviembre de 2026 la gala anual de premios de la Confederación Asiática de Fútbol.

Y los ojos se vuelven hacia la reñida carrera por el trono del "mejor jugador de Asia", donde Salem Al-Dawsari entra en una feroz competencia con su compatriota Firas Al-Buraikan, estrella del Al-Ahli, y con el iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor; en una pugna de infarto que no admite conjeturas, entre la trayectoria de Salem que apuesta por su tercer balón, la contundencia de Al-Buraikan con los títulos continentales, y la proeza mundialista de Alireza. ¿Quién se hará con la corona en la esperada noche asiática?

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    Salem opta por los mensajes indirectos

    Salem Al Dawsari publicó una foto suya sosteniendo el premio al mejor jugador de Asia, y además compartió un vídeo del día en que se coronó con él en 2022, en unos movimientos que llamaron la atención y devolvieron al primer plano su logro continental antes de la esperada gala.

    Y aunque no hizo declaraciones directas en las que proclamara su merecimiento del premio, el momento elegido para estas publicaciones abrió la puerta a las interpretaciones sobre su deseo de influir en la carrera por el galardón.

    El capitán del Al Hilal cuenta con un historial excepcional en el premio, tras haberse coronado con él en dos ocasiones anteriores, y aspira a lograr una hazaña sin precedentes al conquistarlo por tercera vez, convirtiéndose en el primer jugador de su historia en alcanzar esa cifra.

    Lee también: Fermín López derriba las defensas del Atlético de Madrid en la noche del «falso Mourinho»

    Pero el camino hacia el tercer título no parece sencillo, ante la fuerte competencia de su compañero en la selección saudí Firas Al Buraikan y del iraní Alireza Beiranvand.

    En cuanto a los números, Salem marcó 11 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos con el Al Hilal la temporada pasada y lo que va de esta, además de disputar 6 partidos con la selección saudí durante 2026, en los que marcó un gol, y conquistó el título de la Copa del Rey.

    Es un balance que lo sitúa dentro del círculo de aspirantes, pero que al mismo tiempo abre la puerta a la comparación con sus rivales, especialmente ante la diferencia de logros y de las circunstancias que forjaron la candidatura de cada jugador.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Mbappé y Yamal: campaña pública y Kane se lleva el «oro»

    Antes de la última gala del Balón de Oro, el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, no se limitaron a esperar la decisión de los votantes, sino que entraron en un debate público sobre quién merecía más el premio.

    La estrella francesa afirmó en una entrevista con el diario "L'Équipe" que ningún jugador había realizado una temporada mejor que la suya, y que merecía la coronación, apoyándose en su impacto individual y su capacidad para marcar la diferencia.

    En cuanto a Lamine Yamal, fue más claro a la hora de expresar su ambición, al declarar que merecía el premio, basándose en los títulos colectivos y los números individuales que había conseguido.

    Por su parte, Harry Kane prefirió alejarse de las declaraciones promocionales, dejando que hablara lo que había hecho con el Bayern Múnich y la selección, tras marcar 73 goles en 65 partidos, antes de decantar la carrera a su favor.

    Esta experiencia revela que la autopromoción no garantiza necesariamente la victoria, así como el silencio no significa alejarse de la competición, pues el premio, al final, está vinculado a los criterios de votación y a la valoración de la temporada, y no solo al tamaño de la presencia mediática o a la capacidad del jugador para atraer la atención antes de la gala.

    De ahí que la experiencia de Salem parezca diferente; no habló explícitamente de sus méritos, pero volvió a poner el foco sobre sus logros de una manera indirecta.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Al-Buraikan y Beiranvand: una competencia con criterios diferentes

    En contraposición, Firas Al-Buraikan cuenta con un expediente sólido que respalda sus opciones, después de haber sido el autor del gol de la victoria histórica del Al-Ahli en la final de la Champions League de Élite de Asia frente al Machida Zelvia japonés, en el minuto seis de la primera parte de la prórroga, para darle a su equipo el título continental y contribuir a que retuviera la copa por segunda temporada consecutiva.

    Y el palmarés de Al-Buraikan no se detuvo en el logro asiático, pues contribuyó a la conquista del Al-Ahli del título de la Supercopa de Arabia Saudí por segunda vez en la historia del club, además de ser uno de los elementos más destacados de la selección saudí durante la Copa del Golfo, que conquistó Arabia Saudí, tras anotar un gol en el partido final y terminar el torneo como su máximo goleador con 3 goles. Son logros que otorgan al delantero del Al-Ahli una ventaja clara en el apartado de títulos e influencia en los momentos decisivos.

    En cuanto al iraní Alireza, representa un caso diferente dentro de la lista final, al ser el único guardameta entre los candidatos, algo poco frecuente que no se repetía desde la candidatura del saudí Mohamed Al-Deayea en 1996.

    Su brillante actuación en el Mundial 2026 fue una de las principales razones de su presencia en la competición, especialmente durante el enfrentamiento ante Bélgica que terminó con empate sin goles, cuando detuvo siete remates a puerta y se llevó el premio al mejor jugador del partido.

    Alireza también disputó los tres partidos de la selección de Irán en el Mundial y alcanzó los 90 partidos internacionales, convirtiéndose en el guardameta con más participaciones en la historia de la selección.

    A nivel de clubes, ayudó al Tractor a llegar a los octavos de final de la Champions League de Élite de Asia tras cuatro años de ausencia, y disputó 9 partidos en el torneo, en los que mantuvo su portería a cero en 5 encuentros, además de contribuir a que el equipo terminara la Liga iraní en segundo lugar.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Se llevará Salem el premio o se repetirá la experiencia de Mbappé y Yamal?

    El panorama, por tanto, no se limita a las publicaciones de Salem Al-Dawsari o a los mensajes que envía a través de sus cuentas, sino que se trata de una carrera en la que se entrelazan las cifras individuales con los títulos colectivos y los momentos decisivos.

    El capitán del Al-Hilal posee un historial excepcional con el premio, y quiere escribir un nuevo capítulo logrando su tercer título, pero se enfrenta a competidores que cuentan a su vez con logros de peso, encabezados por Al-Buraikan, cuyo nombre se ha vinculado a momentos decisivos en las coronaciones del Al-Ahli y de la selección saudí.

    Y queda la pregunta: ¿lograrán los mensajes indirectos de Salem reforzar su presencia y acaparar los focos antes del anuncio del ganador, o la lección estará finalmente en lo que ofrecieron los jugadores dentro del terreno de juego, como ocurrió con Harry Kane? La última experiencia del Balón de Oro demostró que las campañas públicas no deciden por sí solas la carrera, y que la decisión final sigue en manos de los votantes, por muy alta que se eleve la voz de los candidatos o por mucho que aumente su presencia mediática.