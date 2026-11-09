Salem Al Dawsari publicó una foto suya sosteniendo el premio al mejor jugador de Asia, y además compartió un vídeo del día en que se coronó con él en 2022, en unos movimientos que llamaron la atención y devolvieron al primer plano su logro continental antes de la esperada gala.

Y aunque no hizo declaraciones directas en las que proclamara su merecimiento del premio, el momento elegido para estas publicaciones abrió la puerta a las interpretaciones sobre su deseo de influir en la carrera por el galardón.

El capitán del Al Hilal cuenta con un historial excepcional en el premio, tras haberse coronado con él en dos ocasiones anteriores, y aspira a lograr una hazaña sin precedentes al conquistarlo por tercera vez, convirtiéndose en el primer jugador de su historia en alcanzar esa cifra.

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Pero el camino hacia el tercer título no parece sencillo, ante la fuerte competencia de su compañero en la selección saudí Firas Al Buraikan y del iraní Alireza Beiranvand.

En cuanto a los números, Salem marcó 11 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos con el Al Hilal la temporada pasada y lo que va de esta, además de disputar 6 partidos con la selección saudí durante 2026, en los que marcó un gol, y conquistó el título de la Copa del Rey.

Es un balance que lo sitúa dentro del círculo de aspirantes, pero que al mismo tiempo abre la puerta a la comparación con sus rivales, especialmente ante la diferencia de logros y de las circunstancias que forjaron la candidatura de cada jugador.