La relación institucional entre los dos clubes más grandes de España ha tocado un nuevo mínimo después de que un tribunal de Madrid fijara una audiencia de conciliación entre el FC Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Perez. La reunión está prevista para el 25 de noviembre en los juzgados de Madrid, lo que supone un paso significativo en la demanda por difamación presentada por el conjunto azulgrana. El Barcelona exige una rectificación formal de Perez por unos comentarios que hizo durante una rueda de prensa en mayo, en la que lanzó un duro ataque contra la integridad del club en relación con la investigación en curso sobre Negreira.

El Barcelona presentará cargos penales por calumnias si Perez no acude a la audiencia o se niega a retractarse de sus afirmaciones sobre Negreira, lo que elevaría la tensión a nivel de directivas entre ambos rivales a su punto más alto en décadas.