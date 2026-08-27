En el pospartido de Lyon-Fenerbahçe, según informa RMC Sport, Guendouzi se justifica explicando los motivos que le llevaron a su gesto, que provocó una pelea: "Cuando 60.000 personas insultan a tu familia, a tu madre, a tus hijos incluso antes del partido y nadie en el estadio les dice que se callen. Si quieres provocar, la provocación va en ambos sentidos. Si no se puede celebrar como te apetece. Si no se puede hacer el gesto JUL, ¡adónde vamos!".
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Guendouzi: «60.000 personas insultaban a mi familia, se provoca en ambos sentidos»
Recordamos que en el tramo final de Lyon-Fenerbahçe, partido de vuelta de los playoffs de la Champions League que vio triunfar a los turcos, que sellaron su billete para la League Phase, pasó de todo. Gran amargura para los franceses, que jugaban en casa y que en los últimos minutos la tomaron sobre todo con el centrocampista del Fenerbahçe, ex de la Lazio, Matteo Guendouzi. El francés, de hecho, como ex del Marsella e ídolo del OM, se burló de sus rivales y desató una pelea al pitido final.
Mientras los turcos celebraban el pase de ronda, Guendouzi quiso provocar a sus rivales haciendo, entre otras cosas, el gesto de Jul (un rapero de Marsella). El gesto desencadenó la reacción de los aficionados del Lyon y de los jugadores, que intentaron tomarse la justicia por su mano. Estalló una pelea en el campo y después en el túnel de vestuarios, con los jugadores separados por los cuerpos técnicos. Captado por las cámaras, el ex de la Lazio gritó después “Allez l’OM”, es decir, “Vamos Marsella”.
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