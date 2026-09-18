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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Hussein Hamdy
Traducido por

Güler complica las cuentas de Mourinho: un talento con habilidades diferentes que busca un sitio en el Real Madrid

A. Guler
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
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El rey de los pases magistrales

El brillo de Arda Güler en la creación de jugadas de ataque con el Real Madrid ha revelado la diversidad de sus funciones ofensivas, en medio de la búsqueda de José Mourinho de la posición más adecuada para el jugador turco, quien ha mostrado una notable capacidad para controlar el ritmo del juego, generar ocasiones y dar pases bajo presión.

Según el diario británico «The Athletic», no parece que Güler sea el tipo de centrocampista fuerte en el que el Real Madrid solía apoyarse para mantener el equilibrio de un equipo con tendencia ofensiva, pero aporta elementos igual de importantes al nuevo once de Mourinho: control, calma y claridad en la toma de decisiones.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La admiración de Mourinho

    Mourinho dijo sobre Güler antes de la victoria de su equipo por 3-2 ante el Elche, el pasado martes: "La calidad de su juego es asombrosa. Su visión, la toma de decisiones, la creación de juego y la estabilidad que aporta al equipo".

    Y añadió: "Quizás no quiero llegar al extremo de decir que es de la categoría más alta, pero sin duda puedo decir que es de categoría alta".

    Güler sigue buscando su mejor posición, después de haber jugado en un rol más retrasado en el centro del campo, en la banda derecha y, por último, en la posición de creador de juego durante el enfrentamiento ante el Elche. Sin embargo, a diferencia de las temporadas anteriores, en las que se pedía a los centrocampistas del Real Madrid cubrir amplios espacios dentro del sistema 4-4-2 plano, ahora existe un lugar más natural en el once titular para un jugador que posee las cualidades técnicas de Güler.

    El Real Madrid, bajo la dirección de Mourinho, ha defendido hasta ahora desde zonas más altas y de forma más compacta, reduciendo los espacios entre líneas y las distancias entre los jugadores en la fase defensiva.

    El equipo se ha vuelto más cómodo sin balón, después de que su promedio de posesión fuera de tan solo el 54,5% durante sus seis partidos en LaLiga, y ya no depende siempre de las grandes capacidades físicas de Jude Bellingham y Federico Valverde para asegurar al equipo durante la pérdida del balón.

    Eso significa que Güler ya no queda tan expuesto cuando el balón está en poder del rival, lo que permite que sus cualidades para enviar pases frontales decisivos afloren en cuanto su equipo recupera el balón.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Habilidades variadas

    Ningún equipo en LaLiga ha efectuado más disparos tras contraataques rápidos que el Real Madrid bajo la dirección de Mourinho esta temporada, y a menudo Güler es el jugador más capaz de superar la primera línea de presión del rival e iniciar el ataque rápido.

    Ante el Real Betis, por ejemplo, y tras interceptar un centro del rival, el Real Madrid trasladó rápidamente el balón a Güler, quien lo cedió con un inteligente toque de tacón a Bellingham, dejando fuera de la jugada a tres jugadores del centro del campo con un único toque preciso.

    La capacidad del jugador de 21 años para retener el balón y su visión para ver los pases que rompen la defensa rival lo convierten en una opción importante en las posiciones más profundas, especialmente cuando hay espacios para lanzarse hacia ellos.

    La contribución de Güler no se limita a las transiciones defensivas, ya que también puede acelerar los ataques del Real Madrid con momentos de calidad que ayudan al equipo a superar la presión del rival.

    En un momento temprano del encuentro ante el Betis, que el Real Madrid perdió por 1-0, Güler se movió hacia el interior para ofrecerse a recibir un pase mientras su equipo intentaba construir bajo una presión alta.

    Antonio Rüdiger envió un pase hacia atrás a Güler, pero el centrocampista turco controló rápidamente el balón dentro de un espacio interlíneas y luego lo cedió al extremo para abrir el camino a la incorporación de Denzel Dumfries.

    Ante el Elche, que también defendió de forma relativamente proactiva mediante un bloque medio, Güler retrocedió al principio para ayudar en la construcción del ataque, antes de detectar la oportunidad de moverse entre líneas y recibir un pase en profundidad.

    Güler se tomó un poco de tiempo tras recibir el balón, prefiriendo no arriesgar el pase más difícil hacia Vinícius Junior, antes de enviar el balón al extremo para allanar el camino a Marc Cucurella para que colgara un centro a primer toque. Con libertad de movimiento desde la posición de organizador del juego, Güler pasó a ser capaz de controlar el ritmo del juego y atacar los espacios peligrosos en zonas más adelantadas del campo.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    El sistema de Mourinho

    El Real Madrid se ha vuelto más organizado bajo la dirección de Mourinho a la hora de progresar con el balón a través de los dos últimos tercios del campo. Anteriormente, y especialmente bajo la dirección de Ancelotti, los jugadores solían concentrarse en la banda izquierda para combinar con pases cortos, pero esta temporada tienden a jugar de una forma más abierta, lo que abre espacios para que Güler pueda filtrar esos pases al hueco.

    Pero los movimientos de los jugadores que rodean a Güler también son importantes para estirar la defensa rival. Cuando Vinícius Júnior retrocede para recibir el balón, Bellingham se apresura a ocupar el espacio en la zona izquierda. Y en la banda derecha, Dumfries avanza para mantener al lateral en su posición, mientras Mbappé se lanza a atacar el espacio a la espalda de la línea defensiva.

    Estos movimientos coordinados, junto con las peligrosas incorporaciones de los jugadores a lo ancho del campo, ofrecen a Güler numerosas opciones cuando el Real Madrid progresa con rapidez hacia el frente.

    La precisión en los pases de Güler le permite generar ocasiones de forma constante cuando el partido se abre, lo que ayuda a explicar su destacado inicio de temporada.

    Y a pesar de sus limitados minutos de participación, pues ha sido titular en cuatro de los primeros seis partidos del Real Madrid en la Liga, ningún jugador de la Liga ha generado más ocasiones que las 27 que él ha creado, mientras que solo tres jugadores le superan en el número de pases entre líneas completados.

    El gráfico que aparece a continuación muestra todos los pases de Güler a Mbappé y Vinícius Júnior esta temporada. Y como se aprecia, muchos de ellos fueron pases positivos hacia adelante, que ya han contribuido a situar a ambos jugadores dentro del área en cinco ocasiones a cada uno.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Eliminar los grumos

    Además de su calidad en las transiciones ofensivas, Güler logró ayudar al Real Madrid a penetrar los bloques defensivos replegados gracias a su paciencia en la posesión y a su capacidad para enviar balones desde las bandas.

    El entusiasmo de Güler por pedir el balón en todas las fases del juego resulta admirable, como quedó de manifiesto en otro ejemplo ante el Elche, que se replegó tras un largo periodo de posesión.

    Güler se desplazó hacia un espacio libre y levantó la mano pidiendo que le pasaran el balón. Se siente cómodo en zonas profundas y no intenta forzar el juego de inmediato, ya que intercambió el balón con Mbappé antes de poner el pie sobre él y evaluar sus opciones.

    A pesar de que el Elche se replegó, el Real Madrid se posicionó bien a lo ancho del campo para obligar a la defensa a estirarse, de modo que Güler encontró el espacio y envió un balón con un ángulo perfecto y la fuerza adecuada en dirección a Cucurella.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ¿Cuál es el lugar más adecuado para Güler?

    Ningún jugador ha logrado enviar más centros que sus 14 en las cinco grandes ligas europeas; además, ya ha generado 6 ocasiones a partir de saques de esquina, después de encontrar a Dean Huijsen con tres balones colgados con efecto hacia fuera.

    La versatilidad de Güler en la creación de ocasiones lo convierte en un elemento imprescindible para el Real Madrid, ya que es capaz de adaptarse a distintos escenarios ofensivos. La pregunta que se le plantea a Mourinho es cuál es la posición más idónea para el jugador dentro del equipo.

    Güler creó cinco ocasiones en apenas 18 minutos ante el Rayo, tras entrar en lugar de Yan Diomande por la banda derecha. Y si bien fue muy eficaz por el costado, su capacidad para controlar el ritmo desde la posición de organizador libre del juego ante el Elche ayudó al Real Madrid a dominar el partido, aunque su presencia en el once fue a costa de Bellingham.

    El Real Madrid necesitaba un jugador con la calidad de Toni Kroos o Luka Modric a la hora de organizar el juego ofensivo mediante la distribución y la calma en la posesión del balón.

    Güler sigue siendo muy joven, pero los indicios tempranos de esta temporada apuntan a su capacidad para dar pasos importantes durante el curso actual, con vistas a suplir finalmente ese vacío.

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