Ningún equipo en LaLiga ha efectuado más disparos tras contraataques rápidos que el Real Madrid bajo la dirección de Mourinho esta temporada, y a menudo Güler es el jugador más capaz de superar la primera línea de presión del rival e iniciar el ataque rápido.
Ante el Real Betis, por ejemplo, y tras interceptar un centro del rival, el Real Madrid trasladó rápidamente el balón a Güler, quien lo cedió con un inteligente toque de tacón a Bellingham, dejando fuera de la jugada a tres jugadores del centro del campo con un único toque preciso.
La capacidad del jugador de 21 años para retener el balón y su visión para ver los pases que rompen la defensa rival lo convierten en una opción importante en las posiciones más profundas, especialmente cuando hay espacios para lanzarse hacia ellos.
La contribución de Güler no se limita a las transiciones defensivas, ya que también puede acelerar los ataques del Real Madrid con momentos de calidad que ayudan al equipo a superar la presión del rival.
En un momento temprano del encuentro ante el Betis, que el Real Madrid perdió por 1-0, Güler se movió hacia el interior para ofrecerse a recibir un pase mientras su equipo intentaba construir bajo una presión alta.
Antonio Rüdiger envió un pase hacia atrás a Güler, pero el centrocampista turco controló rápidamente el balón dentro de un espacio interlíneas y luego lo cedió al extremo para abrir el camino a la incorporación de Denzel Dumfries.
Ante el Elche, que también defendió de forma relativamente proactiva mediante un bloque medio, Güler retrocedió al principio para ayudar en la construcción del ataque, antes de detectar la oportunidad de moverse entre líneas y recibir un pase en profundidad.
Güler se tomó un poco de tiempo tras recibir el balón, prefiriendo no arriesgar el pase más difícil hacia Vinícius Junior, antes de enviar el balón al extremo para allanar el camino a Marc Cucurella para que colgara un centro a primer toque. Con libertad de movimiento desde la posición de organizador del juego, Güler pasó a ser capaz de controlar el ritmo del juego y atacar los espacios peligrosos en zonas más adelantadas del campo.