Guardiola responde con sarcasmo al mercado invernal del Manchester City

El Manchester City sacudió el mercado a principios de enero al fichar a Antoine Semenyo procedente del Bournemouth por 74 millones de euros, y posteriormente reforzó su defensa con la llegada de Marc Guéhi por 23 millones de euros, tras las lesiones de Rúben Dias, Joško Gvardiol y John Stones. Con estas incorporaciones, el gasto total del City en las últimas tres ventanas de transferencias ascendió a 485 millones de euros.

Además, el club recuperó a Sverre Nypan tras finalizar su cesión en el Middlesbrough, mientras que Kalvin Phillips salió a préstamo rumbo al Sheffield United. El City también logró ingresar parte de lo invertido con la venta de Oscar Bobb al Fulham por 31 millones de euros.

El conjunto de Guardiola fue el mayor gastador del mercado invernal en la Premier League, seguido de cerca por el Crystal Palace, que desembolsó 83 millones de euros en los fichajes de Brennan Johnson y Jørgen Strand Larsen. No obstante, las Águilas registraron el mayor gasto neto de la liga, con 63 millones de euros, frente a los 57 millones de euros del City.

Un día después del cierre del mercado, Guardiola fue consultado sobre si el director deportivo del club, Hugo Viana, merecía mayor reconocimiento por cerrar las operaciones de Semenyo y Guéhi. La respuesta del técnico, sin embargo, sorprendió a todos.