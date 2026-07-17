Pep Guardiola descarta un regreso inmediato a los banquillos tras dejar el Manchester City, donde pasó 10 años y conquistó 20 títulos, incluido la Liga de Campeones 2023. Su nombre sonó para la selección italiana, pero el anuncio de Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, de nombrar a Paolo Maldini director técnico y a Leonardo asesor, despejó cualquier duda.
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Guardiola descarta volver a los banquillos y a la selección: «No siento la necesidad de volver a entrenar, quiero cuidar de mí mismo»
NO ME FALTA TRABAJO
En una charla con la plataforma de criptomonedas OKX, Pep Guardiola habló de su futuro: «Mentalmente no me falta nada; empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha estado ligada al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz lejos del fútbol. Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que necesitas un respiro. Quizá un día me despierte y piense: “Vale, quiero volver a entrenar”; tengo que sentir que lo echo de menos y, ahora mismo, no lo siento».
LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Guardiola añade: «Quiero entender mi vida; he decidido parar para cuidarme más. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, que tiene 95 años. Ya tengo 56, ya no soy joven, y la perspectiva cambia. Todavía me estoy adaptando tras dejar el fútbol, pero me va bastante bien».
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