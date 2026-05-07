Grieta y nueva polémica en el Real Madrid: al parecer, hasta seis jugadores ya no se dirigen al entrenador Álvaro Arbeloa

Según «Marca», Federico Valverde y Aurelien Tchouameni se insultaron y empujaron durante un entrenamiento y la tensión continuó en el vestuario.

Este incidente se suma a otro anterior entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, que salió a la luz hace poco. Según SPOX, las informaciones que apuntaban a que el central alemán había abofeteado al lateral izquierdo no son ciertas.

Además, The Athletic informó de que Mbappé se enfrentó a un miembro del cuerpo técnico e lo insultó, y L’Equipe asegura que crecen las quejas de la plantilla por sus privilegios.

Con toda probabilidad será su segunda temporada sin títulos importantes —el FC Barcelona puede proclamarse campeón este domingo, precisamente en el Clásico—, por lo que Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso a principios de año, se encamina hacia la salida del Real Madrid. José Mourinho es el candidato preferido del presidente Florentino Pérez, mientras que desde hace semanas se especula con el regreso de Toni Kroos en un puesto directivo.