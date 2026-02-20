Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Gregory Garza MLS 2026GOAL
Carlos Martínez

Greg Garza destaca el crecimiento de la MLS, la rivalidad con Liga MX y el impacto del Mundial 2026

Greg Garza habló en Ciudad de México sobre la MLS, la rivalidad con Liga MX, el talento joven y el impacto del Mundial 2026 en Norteamérica.

El exdefensor estadounidense Greg Garza, actual embajador de la Major League Soccer, visitó la Ciudad de México para dialogar con los medios sobre el presente del fútbol en Norteamérica. Con experiencia en México, Europa y Estados Unidos, el exjugador ofreció una perspectiva única sobre la evolución del deporte en la región.

Durante su visita, GOAL tuvo la oportunidad de conversar con Garza sobre el crecimiento de la MLS, la histórica rivalidad con la Liga MX, el surgimiento de nuevas figuras como Gilberto Mora y las expectativas rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

  • FBL-FIFA-CWC-LAFC-AMERICAAFP

    MLS vs Liga MX: una rivalidad que eleva el nivel

    Garza destacó que la rivalidad entre la MLS y la Liga MX ha sido fundamental para el crecimiento de ambas competiciones, especialmente en torneos como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

    El exdefensor señaló que el intercambio constante de talento, el crecimiento de la infraestructura y el aumento en la competitividad han elevado el nivel del fútbol en la región, permitiendo que cada vez más clubes de la MLS compitan de tú a tú con los equipos mexicanos.

    Además, subrayó que este crecimiento beneficia directamente a los jugadores jóvenes, quienes encuentran más oportunidades para desarrollarse y competir en escenarios de alto nivel.

    • Anuncios
  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora representa el futuro del fútbol mexicano

    Uno de los nombres que destacó Garza fue el de Gilberto Mora, joven promesa de los Xolos de Tijuana y considerado uno de los talentos más importantes del fútbol mexicano actual. El exjugador reveló que recientemente tuvo la oportunidad de verlo de cerca y quedó impresionado por su personalidad y mentalidad.

    “Tuve la oportunidad de verlo en Tijuana y se le ve muy maduro. Es un jugador con una mentalidad muy fuerte para su edad”, expresó Garza, quien considera que su crecimiento dependerá de tomar decisiones correctas en el momento adecuado.

    El mediocampista, que ya debutó con la Selección Mexicana a una edad histórica, es visto como uno de los nombres llamados a liderar el futuro del Tri.
    Garza confía en que Mora sabrá elegir el mejor camino para su desarrollo y aseguró que, de mantener su progresión, será un futbolista importante para el combinado nacional en los próximos años.

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Atlanta United y su apuesta por volver a competir

    Garza también habló sobre Atlanta United, club donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar la MLS Cup.

    El embajador expresó su confianza en que el equipo pueda volver a ser protagonista, destacando la ambición del club y su afición, considerada una de las más apasionadas de la liga.

    Según Garza, Atlanta United tiene la estructura y el respaldo necesarios para competir nuevamente por títulos y consolidarse como uno de los referentes de la MLS.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    El Mundial 2026, una oportunidad histórica para Norteamérica

    Finalmente, Garza se mostró entusiasmado por el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y aseguró que será un momento clave para el desarrollo del fútbol en la región.

    El exjugador destacó que este torneo no solo impulsará el crecimiento del deporte, sino que también inspirará a una nueva generación de futbolistas.

    Para Garza, el hecho de que Norteamérica sea sede de una Copa del Mundo representa una oportunidad única para consolidar el fútbol como uno de los principales deportes en la región y fortalecer aún más el vínculo entre las ligas, los clubes y los aficionados.

0