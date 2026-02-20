Greg Garza destaca el crecimiento de la MLS, la rivalidad con Liga MX y el impacto del Mundial 2026

Uno de los nombres que destacó Garza fue el de Gilberto Mora, joven promesa de los Xolos de Tijuana y considerado uno de los talentos más importantes del fútbol mexicano actual. El exjugador reveló que recientemente tuvo la oportunidad de verlo de cerca y quedó impresionado por su personalidad y mentalidad.

“Tuve la oportunidad de verlo en Tijuana y se le ve muy maduro. Es un jugador con una mentalidad muy fuerte para su edad”, expresó Garza, quien considera que su crecimiento dependerá de tomar decisiones correctas en el momento adecuado.

El mediocampista, que ya debutó con la Selección Mexicana a una edad histórica, es visto como uno de los nombres llamados a liderar el futuro del Tri.

Garza confía en que Mora sabrá elegir el mejor camino para su desarrollo y aseguró que, de mantener su progresión, será un futbolista importante para el combinado nacional en los próximos años.